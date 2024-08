Csúcsokat hozott a kánikula? Elárulta a szakértő, ez a régió profitált legtöbbet az idei nyárból

Jócskán megváltozott a magyarok nyaralási szokása: az egyhetes vagy hosszabb nyaralások helyett sokszor inkább két hosszú hétvége van, már akinek belefér anyagilag - közölte az Inforádiónak Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke még hozzátette, hogy szokásos módon augusztus 20-ával idén is lezárult az idei nyári turisztikai szezon, jóval kevesebb a foglalás, viszont kifejezetten jó idény van a hátuk mögött.

Bár az augusztus 20-i hétvége az mindig nagyon erős, és utána egy picit csendesedik a helyzet, most szép számmal vannak vendégek az országban mindenhol, így a Balatonon és a fővárosban is természetesen. A szakma bízik abban, hogy az időjárás és a különböző programok lehetővé teszik, hogy a szezon tovább folytatódjon, ha nem is abban a mértékben, ahogyan augusztus 20-áig tartott - derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével készített interjúból.

Évek óta az egész éves Balaton koncepcióra törekszenek a tó környékén, Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a tó környékén, de máshol is rengeteg nagyon pozitív kísérlet célozza ezt.

Szeptember első hétvégéjén lesz a fantasztikus Wine & Gourmet fesztivál Veszprémben, ami elképesztő mennyiségű vendéget fog vonzani. Persze ebből a Balaton déli partja valószínűleg nem sokat fog látni, inkább csak az északi parton a Balaton-felvidék, Füred, Tihany környéke, de rengeteg ilyenfajta kezdeményezés van.

Jól látszik, hogy ha van valamilyen esemény, akkor akár az őszi, akár a késő őszi, korai téli időszakban is látogatják az érintett helyszíneket.

Arra a kérdésre, hogy hogyan oszlott el a vidéki vendégforgalom – például egy zalakarosi vendéglátós arról posztolt a közöségi oldalán, hogy itt van a főszezon, de senki nincsen ebédidőben a helyen, és ez megy hétfőtől vasárnapig –, Flesch Tamás elmondta: szállodai oldalról azt látják, hogy ugyanazok a helyszínek preferáltak, amelyek már hosszú ideje vezetik a ranglistát. Ilyenek a Balaton környéki települések, akár mellettük a Tisza-taviak, de olyan, nem szokványos nyári üdülőhelyeket is említeni lehet, mint a Mátra. Úgy érzékelték, hogy különösebb változás ebben nem történt.

A szakember kiemelte viszont, hogy

a foglalási ablak lerövidült: nagyon rövid idő alatt választanak helyszínt a vendégek és inkább rövid időre, és esetleg többször visszatérnek különböző helyszínekre.

Az egyhetes vagy hosszabb nyaralások helyett sokszor inkább két hosszú hétvége van, már akinek belefér anyagilag. Azt is tapasztalják Flersch Tamás elmondása szerint, hogy a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszak jóval erősebb, mint a hét eleje. De úgy értékelt, hogy statisztikailag, összességében, ezzel együtt is rendben volt a szezon.

