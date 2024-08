Véget ért az év legnagyobb bulija a Balatonnál: máris szervezik a jövőévi fesztivált

Mára bizonyossá vált, hogy a STRAND Fesztivál a régió legnagyobb eseményeként zárta a nyarat Zamárdiban. A szombati napra már elővételben minden jegy elkelt, 3 napon át 25 helyszínen közel 200 program várta a fesztiválozókat a Balaton legszebb panorámájú strandján. A STRAND Fesztivál igazán nagy hangsúlyt fektet arra, hogy számos műfajban, nagy számban mutassa be a legaktuálisabb hazai sikereket, értékes és izgalmas előadókat.

Azahriah és a Halott Pénz a Balaton partján csak itt koncertezett idén, Majka, a Valmar, a Bagossy Brothers Company, Pogány Induló, Rúzsa Magdi, Beton.Hofi és Dzsúdló is hatalmas tömegeket vonzott a MOL Nagyszínpad és a Petőfi Nagyszínpad elé. A legmeghittebb hangulat pedig éjjelente a Tábortűz helyszínen alakult ki, ahol többek között Járai Márk, Kiss Tibi az Aranyakkorddal és a Carson Coma adtak akusztikus koncerteket. Több ezren vették igénybe a STRAND Klub kedvezményeit, de a fesztivál közönsége környezettudatosságban is példát mutatott: a kerékpártároló a megnövelt kapacitás ellenére is estéről estére megtelt, nagyon sokan ugyanis biciklivel, vagy rollerrel érkeztek az eseményre.

#NENÉZZFÉLRE

A STRAND legfontosabb témája idén az iskolai kortárs bántalmazás, zaklatás, kiközösítés kérdése volt. Az ehhez kapcsolódó, hazai sztárok részvételével készült rövidfilmet esténként a koncertek előtt vetítették. Az eseményen indult, az UNICEF Magyarország szakértői munkájával megvalósult #NENÉZZFÉLRE kampány országos összefogás keretében hazai fesztiválok, klubok, zenekarok felületein mostantól látható.

A páratlan zenei kínálat mellett a cirkuszi tematikának köszönhetően a közönséget lépten nyomon meglepetések várták: a német Oakleaf utcaszínházi társulat látványos óriásai, artistaprodukciók a koncertek alatt, a Rippel fivérek kalandparkja, az esténként a naplementében hatalmas daruról bemutatott gyönyörű artista show, a Fővárosi Nagycirkusz előadása és a STRAND Circus Morpheus Show Lakatos Márk rendezésében, Hundred Sins zenéjével, Vincze Tünde artistáival is ámulatba ejtették a fesztiválozókat. Rengetegen csúsztak le a Balaton legmagasabb tornyából a vízbe, vagy a közönség felett, több ezren vonatoztak Demjén Ferenc Szerelemvonatára, de a reggeli jóga és a Balaton parti párnacsata is népszerű program volt. Szombaton a helyszínen, A Balaton Ünnepe keretében mutatták be a Best of Balaton program 22 új ajánlatát.

A Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert vezette MOL Nagyon Balaton programsorozat egyik deklarált célja 2013 óta a balatoni szezon meghosszabbítása, amely ebben az esetben láthatóan megvalósult:

augusztus utolsó napjaiban soha ilyen nagy számban nem érkeztek turisták a magyar tengerhez, a környék szállói, éttermei mind-mind élettel teltek meg, nagy forgalommal működtek.

Bár a 2025-ös időpont csak októberben, az új önkormányzati testület döntése alapján derül ki, a város polgármestere, Csákovics Gyula és a szerveők már a nyitónapon megerősítették szándékukat, amely szerint jövőre is folytatódik Zamárdiban a STRAND fesztivál, ami mostanra magáénak mondhatja a Balaton legnagyobb eseménye címet.

