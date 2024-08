Nagy gasztrobulikra készül a Tisza-part: még harcsapaprikás főző fesztivál is tartanak

A következő két hétvégén ismét benépesül a tiszacsegei Tisza-part: augusztus 31-én szombaton rendezik meg a hajdú-bihari vadásznapot, szeptember 7-én szombaton pedig a tizenkettedik harcsapaprikás főző fesztivált - jelentették be a szervezők a csegei halászcsárdában szerdán sajtótájékoztatón.

Forgács Barna, a hajdú-bihari vadászkamara elnöke elmondta: a nagyközönség számára is nyitott vadásznapi rendezvényekkel a vadászat elfogadottságát is szeretnék növeli. A vadászat ugyanis nemcsak a vad elejtéséről, hanem a természet, a környezet szeretetéről, a barátság ápolásáról, és a sportról is szól - fűzte hozzá.

A rendezvényen a 83 vármegyei vadásztársaságból több mint húsz jelezte úgy a részvételét, hogy főzőverseny keretében is megmérkőznek - jelezte Forgács Barna, hozzátéve, hogy ilyenkor nem csak vadételek, hanem különféle sültek, sőt húsleves is készül a Tisza-parton

Papp Zoltán hajdú-bihari fővadász elmondta: a vadásznap hagyományos rituáléval, terítékkel indul, ami a vadak iránti tiszteletadást jelképezi. Hozzátette: Debrecen, Nyírábrány, Polgár és Derecske után Tiszacsegén fejeződik be az Ismerd meg a vadászatot elnevezésű gyermekprogram-sorozat, amelyen eddig több mint háromszáz 4-12 év közötti gyerek vett részt. A tiszacsegei vadásznapon tartják az új vadászok eskütételét is - jegyezte meg a fővadász.

A szeptember 7-ei harcsapaprikás-főző fesztiválra eddig 150 csapat jelentkezett: minden csapat térítésmentesen kap 2-2 kilogramm harcsát az étel elkészítéséhez - jelentette be Nagy Sándor, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa.

A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tisza-partra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be - ismertette.

Szalai János csárdavezető hozzátette: ők is kitelepülnek egy konyhasátorral, ahol kedvezményesen kínálják majd - a versenyen kívül főzött - halászlét, harcsapaprikást és sülthalat, miközben a csárda is teljes kapacitással üzemel majd a találkozó napján.

Tapasztalataik szerint a családok egyfajta majálisként élik meg ezt a napot: sokan már a reggelit is a Tisza-parton készítik, mások grilleznek, húst sütnek, de a főszerep a harcsapaprikásé lesz szeptember 7-én Tiszacsegén - ecsetelte Szalai János, megjegyezve, hogy mintegy tíz mázsa halat dolgoznak fel a nap folyamán, a halászléhez 15 zsák hagymát, a korhely változathoz 400 liter tejfölt is felhasználnak.

A tapasztalatok szerint hét-nyolcezren keresik fel ezen a napon a csegei Tisza-partot, ahol kirakodóvásárt is rendeznek. A harminc árus között Nádudvarról, Hortobágyról és Mezőkövesdről érkező kézművesek is kínálják majd portékáikat - közölte Szalai Zsolt főszervező.

Címlapkép: Getty Images