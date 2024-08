Fesztiváloznál még kicsit? Háromnapos bulit rendeznek Salgótarjánban

Háromnapos jazzfesztivált rendeznek Salgótarjánban; a III. Jazz STation nyitórendezvényén Falusi Mariann, Szűcs Gabriella és Váczi Eszter lép fel Pop, Swing & Soul címmel szeptember 6-án.

A koncertet a József Attila Művelődési Központ színháztermében tartják meg

- közölte a programot a rendező Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont a honlapján.

Szombaton a Beszterce-lakótelepi Tóstrandon Amerika hangulatát idézi meg a Hot Jazz Band, az Anna & The Band és a Teachers Session. A "Tópart New Orleans"-nak nevezett eseményen a táncelőadások mellett lesz hangszerbemutató, kézműves ételek és italok kóstolója és Al Capone-jelmezverseny is.

A WindSingers együttes acapella koncertje zárja a fesztivált vasárnap a Szent József Plébániatemplomban. A III. Jazz STation támogatója Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap.

