Hétfőtől bezár a kedvelt vidéki élményfürdő: mutatjuk, mi volt a döntés oka

Az ok prózai: a jelentősen lecsökkenő látogatói szám miatt vállalhatatlan költségekkel jár az őszi üzemeltetés. Most vasárnap még lehet fürdőzni, de hétfőtől bezár a létesítmény - írta meg Dunaújváros hírlapja.

Ahogy a lap fogalmazott, átlagosan napi kétmillió forintba kerül az élményfürdő fenntartása, ami azt jelenti, hogy az üzemeltetése a nyári hónapokban a magasabb bevételek és alacsonyabb rezsiköltségek miatt rentábilis, nem termel veszteséget.

Csak nyáron lehet fenntartani

Az elmúlt évek látogatottsági adataiból látszik, hogy szeptembertől olyan mértékben csökken a fürdőzők száma, hogy finanszírozhatatlan a vizes intézmény. Erről beszélt Arnold Miklós, az üzemeltető DVG Zrt. szolgáltatási ágazati vezetője:

Az a döntés született, hogy az idei évben is, a nyár végén, szeptember elsején bezárjuk a dunaújvárosi élményfürdőt. Ez a sok éves tapasztalat eredménye is, amikor elindul az iskola, vége a szabadságok időszakának, az élményfürdő látogatottsága nagyságrendekkel lecsökken. Innentől kezdve a fenntartható üzemeltetés egészen egyszerűen ellehetetlenül.

Csúcsszezon volt az idei

Tehát a mostani hétvégét még ki lehet használni, jó időt ígérnek, aki teheti, menjen fürdeni, kikapcsolódni, mert ezt egy ideig, ebben az élményfürdőben, nem teheti meg. Az élményfürdő szeptember 2-án már zárva lesz

- emelte ki.

A nyári időszakra visszatérve Arnold Miklós szerint nagyon jó szezont zár az élményfürdő és a dunaújvárosi fürdőzők is:

Csúcsszezonunk volt. Az elmúlt öt év statisztikáit nézve tényleg rekordokat döntögettünk. Ennek nyilván több oka is volt. Az egyik mindenképp ez az elképesztő meleg időjárás amit tapasztalhattunk, illetve a sok éves üzemeltetési gyakorlatunknak köszönhetően már visszatérő vendégeink vannak, hat héten keresztül pedig itt volt a nyári napközis tábor. Ma összeszámoltam, ha az egy-két napos táborokat is figyelembe vesszük, akkor abból volt harminc is. Sokan jöttek a város környékéről, nyugdíjas csoportok érkeztek és voltak hétköznapok, amikor meghaladtuk a napi ezres létszámot is. Sőt, voltak hétvégék, amikor ki kellett tennünk a telt ház táblát is.

Címlapkép: Getty Images