Révfülöpön elevenedik meg a történelem: most bárki találkozhat a magyar hajózás egyik legendájával

A Balaton északi partján tették vízre a magyar hajózás egyik legkülönlegesebb műtárgyát szeptember 4-én a Mathias Corvinus Collegium és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésének eredményeként. A múzeum relikviája 1985-ben nem csak a vitorlázás, de a kitartás és az emberi küzdeni akarás szimbólumává vált, miután Fa Nándor és Gál József – első magyarokként – megkerülték a 31 láb hosszú vitorlással a Földet. A legendás hajót egy éven belül teljeskörűen restaurálják annak érdekében, hogy a negyvenéves jubileumra teljes pompájában tündökölhessen.

Fa Nándor és Gál József örökre beírták a nevüket a hazai és nemzetközi hajózás történetébe azzal, hogy teljesítették Föld körüli útjukat a kenusok védőszentjéről elnevezett hajóval. A két bátor kalandor a vitorlázók Mount Everestjének tartott Horn-fokon is sikerrel átkelt. A Szent Jupát a hazatérése után rövid ideig a Balatonon maradt, mialatt Fa Nándor és Gál József egy alapítványt hoztak létre a megőrzésére. Ez az alapítvány 1996-ban a Közlekedési Múzeumnak adományozta a Balaton-31 típusú vitorláshajót, amelyet 2001-től a múzeum városligeti épületében, a Hírességek Csarnokában állították ki. Öt évvel később, az épület elbontását követően a műtárgyat valamennyi irányadó műtárgyvédelmi feltételnek megfelelve – megfelelő hőmérséklet, páratartalom és fényvédelem biztosításával – őrzött bérraktárban helyezte el a múzeum.

2024 szeptemberében a Szent Jupát ismét megtekinthető a Mathias Corvinus Collegium (MCC) révfülöpi központjában. 2025 tavaszára a két intézmény együttműködésének, valamint Fa Nándor szakmai támogatásának és iránymutatásának köszönhetően a múzeum műtárgya teljes körű restaurálást és hosszú távú állagmegóvást kap, hogy az ismét elérhető legyen az érdeklődők számára. Új szolgálatában bemutatja a magyar – különösképpen a balatoni – hajózást, vitorlázást, valamint hozzájárul a fiatalok tehetséggondozásához.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum legalapvetőbb küldetése, az értékmentés és az értékközvetítés valósul meg a projekt keretében:

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelen helyzetében legfontosabb küldetésének tekinti, hogy az ikonikus hazai járműveket megőrizze, restaurálja – és lehetőség szerint saját közegében – bemutassa a nagyközönség számára. Ezt a célt szolgálja többek közt a Mozgó Múzeum projekt, a 100 évesnél is idősebb villamos kocsik, vagy a nemrég elkészült Turán szalonkocsi restaurálása is. Ennek a küldetésnek egy kiemelt jelentőségű feladata a Szent Jupát hajó – közel egy évtized után –, a korábbinál is autentikusabb helyszínen való bemutatása

– fogalmazott Schneller Domonkos, a múzeum főigazgatója.

2025 szeptemberében lesz 40 éve, hogy a hajó megkezdte lenyűgöző körútját. A jubileumi évben a múzeum és az MCC 700 napos programsorozatot kezd, melynek keretében szeretnék bemutatni és megismertetni a hajózás, a balatoni vitorlázás, és nem utolsó sorban az emberi teljesítmény lebilincselő momentumait a felnövekvő generáció számára.

A Szent Jupátot – restaurálását követően – az MCC Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő Diáktáborban állítják ki, ahol ismét szolgálhatja a hazai vitorlázó és érdeklődő közönséget.

A Szent Jupát jóval többet jelent, mint egy hajó: az emberi szellem és a kitartás szimbóluma is. Az emberi szellemé, amely nem ismer akadályokat, és a kitartásé, melynek segítségével elérhetjük álmainkat. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a felújítását követően a hajó az MCC révfülöpi központjában várja majd a fiatalokat és időseket, akik a vitorlázás csodájába a magyar tengeren kóstolhatnak bele. Ezt az életérzést szeretné az intézmény minden hallgatójának megadni, ezért is nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Szent Jupáttal történő találkozás lehetőségével egy ikonikus elemmel bővül a révfülöpi képzési központunk

- hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

Egész életemre nagy hatással vannak a lassan negyven évvel ezelőtti események. Nagy öröm, hogy ennyi év után egyfajta reneszánszát élhetjük az akkori élményeknek és ezeket tovább tudjuk adni a fiatalabb generációknak is

- tette hozzá Fa Nándor vitorlázó.

Gál József szerint még a rendszerváltást megelőzően egy nagy álmot építettek Fa Nándorral, amit sikerült is megvalósítaniuk, ezzel kapukat nyitottak a tengeri vitorlázás előtt és ebben sokan követték is a példájukat.

Nagyon fontos, hogy az első vízre bocsátás után négy évtizeddel fiatalok kezébe kerülhet ez a hajó, és az általa közvetített szellemiséget, erőt így tovább lehet majd örökíteni

- fogalmazott a vitorlázó.

