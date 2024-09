Különleges rendezvényt szerveznek Nógrádban: változatos programokkal várják a látogatókat

Salgótarjánban, valamint a várossal határos Karancslapujtőn folytatódik szeptember 21-én és 22-én az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban kulturális programsorozat - tájékoztatta a Petőfi Kulturális Ügynökség az MTI-t hétfőn. A salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtárban lesz látható a Zászlómegálló című ismeretterjesztő kiállítás, amely betekintést nyújt a zászlóhasználat történetébe, szabályaiba és hátterébe. Ugyanitt szeptember 20-án Sebő Ferenc Száll a világ lepke-szárnyon címmel ad koncertet.

A könyvtárban az érdeklődők részt vehetnek a Királyok, hősök, csaták című előadáson, amelyhez a Mikkamakka Gyermekkönyvtárban történelmi pop-up képeslapkészítés kapcsolódik - közölték. A könyvtár ad otthont a Sanctum sorozat következő részének, amelyben Juhász Anna irodalmár vendégei a salgótarjáni születésű Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda színészek lesznek, akikhez Radics Gigi énekesnő, valamint Pallós Nelli, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház díszlet- és jelmeztervezője csatlakozik majd.

Magyarul Európában

Magyarul Európában címmel interaktív vándorkiállítás várja a látogatókat a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Vármegyei Levéltárában, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban a Magyar Menyasszony pavilonban, a Magyar Nemzeti Múzeum azonos című nagy tárlatának interaktív installációi mutatkoznak be. A térhez kapcsolódó előadásra és beszélgetésre szeptember 23-án várják az érdeklődőket - írják.

Most vagy soha!

Zenthe Ferenc Színházban szeptember 21-én vetítik Lóth Balázs Most vagy soha! című alkotását, előző nap, szeptember 20-án este ugyanitt Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposzát mutatja be a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Nógrád vármegyei néptáncegyüttesek a palóc tánclépéseket, illetve Kárpát-medencei magyarság tánckultúráját mutatják be Palócországban című előadásukban, míg Nógrád Táncegyüttes, a Palóc Néptáncegyüttes és a Muzsla Néptáncegyüttes táncosai Karöltve című koreográfiájukkal lépnek színpadra.

Változatos programkínálat várja az érdeklődőket

A tájékoztató szerint a program fő helyszínén, a karancslapujtői Nógrádi Vármegyenapon is változatos programkínálat várja az érdeklődőket. A Községi nagyparkban a Te kezedben van! címmel interaktív cirkuszi produkción vehet részt a közönség, a Múzeumok standjánál pedig olyan különleges kreatív termékeket lehet megvásárolni, amiket a múzeumok gyűjteményei inspiráltak.

Karancslapujtőn a Hungarikum játéktéren játékos formában lehet megismerkedni a magyarság és Nógrád vármegye értékeivel, a Hagyományok Háza és a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete pedig közös kézműves foglalkozásokat tart. A magyar konyha különlegességeit a Gasztrobusznál lehet majd megkóstolni, míg a kisebbek a Dűvő zenekar ritmusaira eljárhatják az Aprók táncát a Nógrád Táncegyüttes közreműködésével.

Címlapkép: Getty Images