Ilyen látványban nem minden nap lehet részed: már csak ezért megéri Ópusztaszerre látogatni

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark számos különleges kiállítással és programmal várja a látogatókat, amelyek a magyar történelem és kultúra gazdag világába kalauzolják őket. Felkerestük a vezetőséget, hogy jobban megismerjük tevékenységüket. A parkban található Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Nomád Park, Szeri Gyógynövényház- és kert, valamint a Rotunda épülete, ahol a híres Feszty-körkép is megtekinthető. Az Emlékpark nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is jelentős szerepet játszik a helyi közösség életében, támogatva a helyi termelőket és kézműveseket. Ismerjük meg közelebbről!

Milyen különleges kiállítások és programok várják a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban?

Az Emlékpark strukturálisan több egységre osztható: Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény (19. század eleji paraszti kultúrát bemutató skanzen), Nomád Park (az eurázsiai puszta népeinek világát idézi fel), Szeri Gyógynövényház- és kert, Rotunda (állandó kiállítások épülete, melyben található a legnagyobb attrakció, a Feszty-körkép), Látogatóközpont (3D-s vetítőteremmel, ahol hazánk történelmét és a szeri monostor történetét bemutató filmeket láthatnak, illetve időszaki kiállítások megrendezésére szolgáló teremmel). Az állandó kiállításaink között található például a Feszty-körkép keletkezésének történetét bemutató tárlat, a középkori Magyarország várainak és csatáinak bemutatását célzó kiállítás, régészeti és numizmatikai kiállítás, a Szer monostorát, a Honfoglalást, a szegedi paprika gyártásának történetét bemutató tárlat és a Csongrád-Csanád Vármegyei Vadászati Múzeum és Emlékhely is. Az Emlékpark rendszeresen otthona különféle rendezvényeknek, melyek között hagyományőrző rendezvények is megtalálhatóak, melyek célja, hogy népszokásaink ne merüljenek feledésbe. Kalandos Emlékhely címmel programsorozat is elérhető az Emlékparkban, mely a látogatók számára tartalmas, érdekes, alkalomhoz illő programokat kínálnak, ezáltal „élővé” téve a muzeális kiállítóhelyet. A látogatóknak lehetőségük nyílik munkatársaktól az adott témáról kérdéseket feltenni, vagy az adott tevékenységeket kipróbálni. A programok minden hónapban változnak.

Milyen interaktív elemek találhatók az Emlékparkban, amelyek különösen vonzóak a fiatalabb látogatók számára?

Az Emlékpark rendelkezik mobilapplikációval, melyen az Emlékpark térképe mellett elérhetőek extra tartalmak is az Emlékpark látványosságaira vonatkozóan.

Hogyan járul hozzá az Emlékpark a történelmi tudatosság erősítéséhez és a nemzeti identitás formálásához?

Az Emlékparkban – kiállításainak, illetve szabadtéri egységeinek köszönhetően – szinte teljes, átfogó képet kaphat a látogató hazánk történelméről, kezdve a honfoglalás korától a 19. század eleji paraszti kultúráig.

Milyen gazdasági jelentőséggel bír az Emlékpark a helyi közösség és vállalkozások számára?

Helyi termelők által készített termékeket értékesítünk az ajándékboltjainkban, értve ezalatt a különféle lekvárokat, szörpöket, cukorkákat. Emellett helyi kézművesek jelenléte a skanzenünkben biztosított, így fazekas, bőrös, ötvös vagy bútorfestő által készített termékek is megvásárolhatóak. Az ópusztaszeri lakosok térítésmentesen látogathatják az Emlékpark látványosságait, rendezvényeit. A környékbeli turisztikai szolgáltatókkal jó kapcsolatot ápolunk, így kölcsönösen együttműködve ajánljuk egymás szolgáltatásait az érdeklődőknek.

Hogyan vonzzák a hazai és külföldi turistákat, és milyen hatással van a helyi turizmusra?

Az Emlékpark külföldi látogatóinak a száma növekvő tendenciát mutat. Hazai látogatók tekintetében azonban a COVID alatti és utáni állapotok, valamint a megszorítások hatással voltak a látogatószámra, csökkenés mutatkozott, mely az idei évben is tapasztalható. A helyi turisztikai szolgáltatókkal kapcsolatban vagyunk, ajánljuk egymás szolgáltatásait, melyek főként a turisztikai attrakciókra vannak pozitív hatással. Tapasztalataink alapján kevesebb az olyan turista, aki több vendégéjszakát tölt el a településen.

Milyen oktatási és kulturális programok segítik a látogatók ismereteinek bővítését?

Az Emlékparkban többféle múzeumpedagógiai szolgáltatás érhető el, emellett évente több alkalommal szervezünk hagyományőrző rendezvényeket. Több ízben adott és ad otthont az Emlékpark tudományos konferenciáknak, workshopoknak, idén szeptemberben pedig, mint nemzeti emlékhely csatlakoztunk a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programhoz, amelynek keretében több ezer iskolást várunk történelmi és a nemzeti hagyományainkkal kapcsolatos ismereteik élményszerű bővítése céljából.

Milyen új fejlesztések vagy bővítések várhatók a közeljövőben?

Egy, a Rotundában található kiállításunkat fejlesztjük, megújítjuk. Államszervezés és várépítészet az Árpád-korba c. állandó kiállítás a Rotundában. Az új kiállítás kilép a korábbi tárlat meglehetősen szűk témaköréből; az államalapításból és annak és annak rövid időintervallumából. A tervezett tárlat egy sokkal szélesebb történeti korszakot ölel át, valamint egy sokkal kézzelfoghatóbb témakört mutat be, amely szervesen kapcsolódhat a földszinten található „Honfoglalás és kora” c. állandó kiállítással, mint annak kronológiai folytatása. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a magyar államalapítás kezdeti szakaszát és az Árpád-korszak a várépítészetét, ezzel is közelebb hozva a látogatók számára a magyar középkort és segítve a pedagógusok munkáját a tudásátadásban. Az új kiállítás már alkalmazkodni fog a mai múzeumi igényekhez; a jelenlegi szegényes kiállítóteret új vitrinekkel, felújított interaktív terepasztallal, demonstrációs tárgyakkal és műtárgyakkal tölti meg.

Milyen visszajelzéseket kapnak a látogatóktól, és hogyan használják fel ezeket a park fejlesztésére?

A látogatói visszajelzések több csatornán jutnak el hozzánk. A legtöbb visszajelzés pozitív hangvételű. Vannak építő jellegű kritikát megfogalmazó üzenetek. A negatív tartalmú visszajelzéseket vagy javaslatokat megvizsgáljuk, amennyiben igaza van a visszajelzést adónak, a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk változásokat végrehajtani.

Címlapkép: Getty Images