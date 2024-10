Fedezd fel az őszi Bakony rejtett titkait: 5+1 elbűvölő túrahelyszín az igazi kalandoroknak

Minden évszaknak megvan a maga szépsége, de nincs is üdítőbb egy őszi erdőfürdőnél! A természettel együtt töltődhetünk fel, magunkba szívhatjuk a csendet és a nyugalmat. Ha időnk engedi, pár napra kalandozzunk el a Bakonyba is: fedezzük fel vadregényes tájait és történelmi emlékhelyeit, túrázzunk egy jót a sziklás szurdok, patakok és vízesések birodalmában!

Minden idők legmelegebb nyara után nem meglepő, hogy az őszi utak, az őszi hónapok is jól futnak a turizmusban. Az OTP Travel legfrissebb felmérése szerint a magyarok több mint 40 százaléka szeptemberre és októberre időzíti szabadságát. Leginkább azok utaznak el ősszel, akik munkájuk vagy élethelyzetük miatt bármikor megengedhetik maguknak a kiruccanást, és nem kell alkalmazkodniuk az iskolai szünetekhez sem. Szeptemberben és októberben inkább a kisgyermekes családok, az egyedülállók, illetve az idősebb korosztály pakolják be a bőröndöt.

Nemrég a HelloVidék is cikkezett arról, hogy a hazai szakemberek szerint egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek nemcsak a külföldi utazások, hanem a hazai utak, vele a természetközeli szállások is. A foglalási adatok szerint az őszi kikapcsolódást tervezők körében egyre előkelőbb helyen szerepelnek az erdei szálláshelyek, faházak és önálló házak is.

Az őszi leutazási dátumú belföldi foglalások alapján a chalet kategóriában foglalási szám szerint a top 5 úti cél: Noszvaj, Geresdlak, Bárdudvarnok, Kismaros, Tokaj (holtversenyben) és Lovasberény. Ezt nézve nincs érdemi változás, némileg módosult a toplista a 2023-as őszhez képest, akkor ez volt a toplista: Noszvaj, Kismaros, Geresdlak, Bárdudvarnok, Fonyód

Fedezd fel Zircet és környékét- vele az őszi Bakonyt!

Ha nincs sok időnk, vagy távoli utazásra költhető pénzünk, akkor sem kell az őszi kirándulás élményéről lemondanunk. Közeli helyeken is páratlan tájakat fedezhetünk fel! Remek úti cél lehet a Bakony kicsinyke fővárosa, Zirc és környéke is. Hozunk is pár ötletet, ahová érdemes túrákat szervezni:

1. Nézz körbe Zircen, és kóstold meg az apátság díjnyertes söreit

Zircet a Bakony fővárosának is szokták hívni, bár városi rangot csak 1984-ben kapott a település. Ezzel Magyarország legmagasabban fekvő városa lett, a tengerszint feletti 400 méteres szintvonal épp az Apátság alatt halad át. A Bakony szívében elhelyezkedő bájos kisváros igazi kincseket rejt. Legismertebb látnivalója a Ciszterci Apátság, amely több mint 800 éves történetével, impozáns barokk templomával és műemlékkönyvtárával lenyűgözi a turistákat.

Ha erre jársz, az apátság körüli gyönyörű arborétumot is érdemes felfedezni, ahol Magyarország legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye található.

Zirci Apátság (Fotó: Pais-H Szilvia)

A magyarországi ciszterci rend központja ma már nemcsak vallási és kulturális zarándokhely, hanem a sörkedvelők kedvelt célpontja is. Kár lenne kihagyni a Zirci Manufaktúra Kézműves Sörfőzdéjét, muszáj megkóstolni a díjnyertes söröket is!

2. Cuha-völgyi vasút és gyalogtúra

A Cuha-völgy, amelyet a Zirc és Veszprém közötti vasútvonal szel át, a túrázók paradicsoma. Az ősz különösen varázslatossá teszi ezt a helyet, ahol a patak mellett kanyargó ösvényeken járhatunk, és meredek sziklafalakban gyönyörködhetünk. A Cuha-völgyi vasútvonalat az ország egyik legszebb vonatútjának tartják, így érdemes egy kirándulást összekötni egy vonatozással is.

Olyan érzés errefelé vonatozni, mintha egy életnagyságú terepasztalon utaznál.

Bár a legkedveltebb szakasz Porva-Csesznek és Vinye megállóhelyek között található, aki kifejezetten vonatozni szeretne, annak érdemes a teljes Veszprém - Bakonyszentlászló, vagy akár a teljes Veszprém - Győr vonalat végigvonatozni.

Aki egy picit túrázni, vagy kerékpározni is szeretne a szépséges Bakonyban, annak a következőket ajánljuk:

Családoknak gyerekekkel: Veszprémből, Eplényből vagy Zircről érdemes Vinye megállóig utazni, majd a Piros Sáv jelzésen gyalogosan vagy kerékpárral átkelni Porva-Csesznek állomásra. A táv körülbelül 5 km, jól járható úton, de köveken kell átkelni a patakon, ezért vízhatlan cipő ajánlott. Vissza vonattal lehet a kiindulási pontra.

Veszprémből, Eplényből vagy Zircről érdemes Vinye megállóig utazni, majd a Piros Sáv jelzésen gyalogosan vagy kerékpárral átkelni Porva-Csesznek állomásra. A táv körülbelül 5 km, jól járható úton, de köveken kell átkelni a patakon, ezért vízhatlan cipő ajánlott. Vissza vonattal lehet a kiindulási pontra. Több tapasztalattal rendelkező túrázóknak: Veszprémből vagy Eplényből utazz Vinye megállóig, majd gyalog vagy kerékpárral túrázz Zirc állomásig a Piros Sáv jelzésen. Ez a táv körülbelül 13 km, és a patakon való átkelések miatt vízhatlan cipő hasznos lehet. A visszautat vonattal teheted meg.

Veszprémből vagy Eplényből utazz Vinye megállóig, majd gyalog vagy kerékpárral túrázz Zirc állomásig a Piros Sáv jelzésen. Ez a táv körülbelül 13 km, és a patakon való átkelések miatt vízhatlan cipő hasznos lehet. A visszautat vonattal teheted meg. Alternatíva Győrből: Családoknak Győrből, Pannonhalmáról vagy Bakonyszentlászlóról is érdemes Porva-Csesznekig utazni, majd Vinye megállóig túrázni. Tapasztaltabb túrázók Zirc állomásig mehetnek, és a túra végén visszatérhetnek vonattal. (Forrás: Csodálatos Bakony)

2. Pintér-hegyi parkerdő és kilátó

Zirctől mindössze néhány kilométerre található a Pintér-hegyi Parkerdő. Az erdei ösvényeken tett séták mellett érdemes felkapaszkodni a Pintér-hegyi kilátóhoz is, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik a Bakonyra.

A Pintér-hegy (486 m) a Zircet övező hegyek közül az egyik legmagasabb, amelyet egy gyönyörű, nagy kiterjedésű, többnyire gyertyánnal elegyes bükkös erdő borít. A túraútvonalakkal és tanösvényekkel gazdagon átszőtt parkerdő 2005-ben került kialakításra.

A területen két tanösvény is vár: a Pintér-hegyi Tanösvény a környék geológiáját, növény- és állatvilágát mutatja be, míg az Erdészeti Tanösvény az erdészeti tevékenységeket ismerteti. A tanösvények mentén több tűzrakó- és pihenőhely, valamint esőház is található. A hegy nyugati oldalán lévő völgyben helyezkedik el a Fiatalító-forrás, míg a keleti oldalon, a Cuha-patak felé, a helyiek kedvenc szánkópályája található. A Parkerdőn keresztül halad az Országos Kéktúra útvonala is.

3. Bakonynána hírneves Római-fürdője

A Bakonynána közelében található Római-fürdő vízesés az egyik legkedveltebb kirándulóhely a Bakonyban, különösen az őszi időszakban. A Gaja-patak által kialakított, festői szépségű szurdokvölgyben található vízesés lenyűgöző látványt nyújt, ahogy a sziklák között lezúduló víz a környező erdő színes lombjai között csillog. Az egész területet vadregényes sziklák és hatalmas fák övezik – ami akkor is pompázatos, ha épp csontszáraz a vízesés, és a patakmederben sincs víz.

A Római-fürdő vízesés környéke kiválóan alkalmas könnyű kirándulásokhoz is, hiszen a völgybe vezető ösvények jól jelzettek és viszonylag könnyen bejárhatóak. A túra során megcsodálhatjuk a szurdok különleges geológiai képződményeit, a vízesés környékén pedig piknikezésre is lehetőség van.

4. Király-kúti ősbükkös

A Király-kúti ősrengeteg a Bakony egyik legérintetlenebb és legősibb erdősége, ahol hatalmas, több száz éves bükkfák állnak. Az ősbükkös a Bakony különleges természeti értékei közé tartozik, mivel megőrizte eredeti állapotát.

A Király-kúti ősrengeteg a Bakony központi részén, Zirc és Bakonybél között taláható, és több túraútvonal is áthalad rajta. A területet legkönnyebben gyalogosan lehet felfedezni, a túrázók számára pedig jól karbantartott ösvények állnak rendelkezésre. Az ősrengeteg közelében található a Király-kút, egy forrás, amely népszerű pihenőhely a kirándulók körében. A túrázás során nemcsak az ősbükkös különleges fáit csodálhatjuk meg, hanem a Bakony vadregényes tájait is, beleértve a sziklás szurdokokat, patakokat és kisebb vízeséseket.

Túra a Bakonyban (Fotó: Pais-H Szilvia)

5. Vár állott, most kőhalom...

Bár Zirc közvetlen közelében található, a Cseszneki vár az egyik leglátványosabb középkori erődítmény a Bakonyban. A vár romjai a magas sziklák tetején helyezkednek el, és mesés kilátást nyújtanak a környező vidékre.

A vár történetéről annyit, hogy a tatárjárás után épült várak közé tartozik. A 13. század végére a Csák család tulajdonába került, majd Károly Róbert király szerezte meg. Luxemburgi Zsigmond átadta a Garai családnak, akik 1482-ig birtokolták. Ebben az időszakban alakították át többszörös védelmi vonallal biztosított, gótikus lovagvárrá és ekkor élte a virágkorát is. A 16. században, amikor a törökök elérték a Dunántúlt, a magyar végvári védelmi rendszer első vonalába került. Győr elvesztését követően Csesznek is török kézre került, néhány évvel később azonban sikerült visszaszerezni. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok foglalták el, és létesítettek a várban egy központi szerepű lőszer- és élelmiszerraktárt. Emellett börtönként is működött, ahol magas rangú hadifoglyokat is őriztek. Miután az Esterházyak tulajdonába került, egy kényelmes, barokk stílusú kastéllyá alakították.

A 19. század elején egy földrengés, majd egy villámcsapás okozta tűzvész tette lakhatatlanná. Feltárása az 1970-es években kezdődött, azóta folyamatosan épül, fejlődik, és napjainkban az ország egyik legszebb várromja.

5+1. A Bakony ipartörténet csodája: a tési szélmalmok

Tés települése, amely a Bakony-hegység északi részén fekszik, különleges szélmalmairól híres. Ezek a malmok a 19. században épültek, és a környékbeli gabona őrlésére használták őket. Ma már műemlékként tartják számon őket, és múzeumként működnek, ahol a látogatók megismerkedhetnek a szélmalmok működésével és történetével.

Tési malom - épp felújítás alatt (Fotó: Pais-H Szilvia)

Ozi-féle szélmalom: Az egyik szélmalom, amely 1840-ben épült, a híres Ozi-család tulajdonában volt. A malom klasszikus holland típusú, kőből készült, és forgatva őrölte a gabonát. Az épületet az idők során többször is felújították, így ma is jó állapotban látható.

Az egyik szélmalom, amely 1840-ben épült, a híres Ozi-család tulajdonában volt. A malom klasszikus holland típusú, kőből készült, és forgatva őrölte a gabonát. Az épületet az idők során többször is felújították, így ma is jó állapotban látható. Helt-féle szélmalom: A másik szélmalom, a Helt-féle szélmalom, a 19. század végén épült. Ez a malom is a holland típusú szélmalmok közé tartozik, és szintén kőből épült. A malom teljesen felújított állapotban látogatható, és a belső berendezése is megmaradt, így a látogatók testközelből láthatják, hogyan működött egykor egy ilyen szerkezet.

Mindkét szélmalom fontos része a magyar ipartörténetnek, és ritka látványosság, hiszen Magyarországon kevés helyen maradtak fenn ilyen építmények.

Címlapkép, fotók: Pais-H Szilvia