Ezt kár lenne kihagyni: különös fesztivált tartanak Zsámbékon

Megelevenedik a középkor Zsámbékon, október 11-én és 12-én a Fékomadta fesztiválon, ahol Árpád-kori hagyományőrző találkozó és óriásbábos felvonulás is várja a közönséget.

A történelmi fesztivált hatodik alkalommal rendezik meg lovasok, kézművesek, zenészek, bábosok közreműködésével. Gasztronómiai kínálat, koncert, valamint az esti fáklyás felvonulás és folkkocsma is várja a látogatókat.

A fesztivál keretében első alkalommal rendezik meg a "Királyok útja" Visegrád-Esztergom-Zsámbék történelmi teljesítménytúrát, amelyen lovasok és gyalogosok vesznek részt korhű felszerelésben.

A fesztivál az egykor Zsámbékon élő Aynard lovag legendáját eleveníti fel. A Fékomadta fesztivált helyi művészek és hagyományőrzők hívták életre hat éve, hogy az interaktív összművészeti eseményen betekintést engedjenek a település középkori múltjába, hagyományaiba, hiedelemvilágába.

Az első nap programjai között van Juhász Dénes és barátainak fellépése, a második napon a Romtemplomnál megnyílik az Aynardok nemzetségi temploma, korhű viseletbe öltözött animátorok és tárlatvezetés várja a fesztivál résztvevőit. A Zárdakertben 10 órakor nyílik meg az élő Árpád-kori falu, fazekasok, kovácsok, kőfaragók, fafaragók, asztalosok, gyertyamártók és sok kézműves mester dolgozik a nyitott műhelyekben, amelyeknek munkájába be lehet csatlakozni. Közben dobosok, dudások érkeznek és megnyílik az Árpád-kori látványkonyha - sorolják a programokat.

A fesztiválon a hagyományőrző csoportok részvételével megrendezett eseményekbe a közönség is bekapcsolódhat, így részese lehet bárki egy középkori csatának, táncnak. Ki lehet próbálni az íjászatot és részt lehet venni a bajvívásban is. Számos közösségi történelmi játék és bemutató, bemelegítő haditorna, hídharc verseny is várja a látogatókat - írják, kiemelve, hogy évről évre kedvelt program a várfoglaló csata.

Napközben a Hangdagasztó, az Avar Horda, a Musica Veneris és a Csörte muzsikál, este pedig a felvidéki Valar zenekar, majd a Szelindek lép színpadra. Késő este a folkkocsmában a Kontáros moldvai muzsikája várja a résztvevőket.

