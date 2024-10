Hagyd a drága bolti parfümöket: így készítheted el otthon a sajátodat fillérekből

Egy finom parfüm száz összetevőből állhat össze, hogy remek illatot árasszon – de néha valami egyszerű is ugyanolyan kiváló megoldás lehet. Nem is tudod, de készíthetsz parfümöket virágokból is, akár otthon is. Hogyan? Ennek jártunk most utána.

A saját parfüm elkészítése nagyszerű módja a szintetikus illatokban gyakran előforduló potenciálisan káros vegyszerek vagy tartósítószerek elkerülésének. Ahogy a Treehugger cikke írja, kutatók és aktivisták azzal érveltek, hogy a parfümökben és más kozmetikumokban található ftalátok használata nem biztonságos. Szóval nem meglepő, hogy egy házi készítésű, teljesen természetes, vízbázisú parfüm lehet a legjobb választás nekünk és a Földnek is. Amire szükség lesz: Eszközök: 1 közepes méretű tál fedővel

1 kis serpenyő

1 csomag sajtkendő Kellékek: 1 1/2 csésze apróra vágott virág

2 csésze desztillált víz

1 mosott és sterilizált flakon (vagy bármilyen kis színes üveg légmentesen záródó dugóval) Elkészítés: Mosd meg virágaid. Használj vizet a szennyeződések és üledékek finom eltávolításához.

Áztasd be a virágokat egy éjszakán át.

Helyezd a sajtkendőt egy tálba úgy, hogy a szélei átfedjék a tálat. Tedd a virágokat a sajtvászonnal bélelt tálba, és öntsd le őket vízzel, lefedve. Fedd le a tálat fedővel, és hagyd, hogy a virágok egy éjszakán át ázzanak.

Másnap távolítsd el a tál fedelét, és óvatosan illeszd össze a sajtkendő négy sarkát, emeld ki a virágzacskót a vízből. Nyomogasd ki a levet, majd lassú tűzön forraljuk fel a vizet.

Öntsd a lehűtött vizet az üvegbe, és zárd le. A parfüm akár egy hónapig is eláll, ha hűvös, sötét helyen tároljuk.