Csodában lehetett része a szemfüleseknek: meseszép sarki fény világította be az égboltot + Fotók

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla, az előrejelzéseknek megfelelően elérte a Földet a hét elején történt X-es erősségű napkitörés.

Az Időkép beszámolója szerint kora este 8-as Kp indexet mértek, de egészen napkeltéig intenzív geomágneses aktivitás várható. Egy dolog van csak, ami keresztbe tesz egy kicsit a megfigyeléseknek, igazából nem is annyira kicsit, mégpedig Kirk hidegfrontja, amely miatt az ország túlnyomó részén egész csütörtök este borult volt az ég.

A keleti, északkeleti országrészben élőknek viszont most szerencséjük volt, még ha a felhők között is, de sok helyen megfigyelhető volt a felettünk táncoló sarki fény.Késő este ráadásul a zöld színek is megjelentek, igaz, ezeket elsősorban romániai kameránkon tudtuk figyelemmel követni.

Címlapkép: Getty Images