Elkezdődött a viadal Balatonvilágoson: kétszáz gyerek verseng majd 135 lóval

Pénteken nyolc szám versenyeivel elkezdődött a Póni Klub országos bajnokság a balatonvilágosi Pulai Lovasparkban, ahol a nevezések alapján vasárnapig kétszáz gyerek verseng majd 135 lóval.

Az eseményt eredetileg szeptember közepén rendezték volna meg, de az akkori kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották.

A nyitónapon díjlovaglásban az előkezdő kategóriában a gyerek korosztályban Kiss-Palotai Maja győzött Bogi nyergében, míg az ifiknél Grenczel Zsófi nyert Marcipánnal. A kezdő gyerekeknél Orbán Adél bizonyult a legjobbnak Lepke nevű lovával, a kezdő ifiknél pedig Bea Márta végzett elsőként Nativo B nyergében. A kezdő gyerek 1. kategóriában Biczó Viktória Emma (Dublin P.H.), a kezdő ifi 1.-ben pedig Gillich Bori (Bognár Mrazido) diadalmaskodott.

A haladók versenyében a gyerek korosztályban Pfléger Kira vezette győzelemre Szentes Furiosót, míg az ifiben Pásti Luca győzött Edric nevű lovával.

Pénteken a Caprilli számban is lebonyolították a versenyt: ebben a 20x40 méteres díjlovagló négyszögben különböző díjlovagló feladatokat kellett végrehajtani az indulóknak, de két ugratás is szerepelt a számban, ezzel kezdik el a lovasok bevezetését a díjugratásba. A gyerek korosztályban itt Bíró Boglárka nyert Bognár Mrazidóval, akinek ez volt a második sikere a nyitónapon. Az ifiknél Horváth-Fáró Anna zárt elsőként a Promise of the Alchemist nevű ló nyergében.

Az előkezdő stílusbajnokság első helyét nagy lovon Szántó Kíra érdemelte ki Bogár nyergében, míg a póni 1 kategóriában Tóth Emília győzött BZ Bon-Bonnal.

A kezdő díjugrató bajnokság viadalán nagy lovon Könczöl Réka (Dollár) nyert, póni 1-ben Varga Petra (Blondy), póni 2-ben pedig a nap során második sikerét aratva Horváth-Fáró Emma (Raffy) diadalmaskodott.

A haladó díjugratóknál nagy lovon Cziráky Zsófia és Vicaverza győzelmével zárult a verseny, míg ugyanebben a kategóriában póni 1-ben Papp Zita Rita Cocóval, póni 2-ben pedig Gubicza Dorottya Brenjenhofs Lucával végzett elsőként.

A vasárnapig tartó eseményen a díjlovaglás, a díjugratás, a stílusbajnokság és Caprilli mellett futószáras számokban is rendeznek még versenyeket. Mindezek mellett a zárónapon hirdetnek végeredményt a lovasiskolák közötti csapatversenyben.

A lovassport számára a Póni Klub bajnoksága az egyik legfontosabb verseny az utánpótlás bázisának megteremtésében, későbbi válogatott sportolók kerültek már ki innen, mint például Pachl Benedek, aki közel volt ahhoz, hogy díjlovaglásban kijusson a párizsi olimpiára.

Címlapkép: Getty Images