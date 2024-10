Bezár Debrecen ikonikus romkocsmája: elárulták, milyen durva ok áll a háttérben

A debreceni Roncsbár bejelentette, hogy valóban bezárnak, azonban utolsó, októberi hónapjukban még minden a normál kerékvágásban zajlik, többek között az Alvin és a mókusok és a Paddy and the rats is koncertezik náluk a hetekben.

Mint azt már sokan tudjátok, a Roncsbár is helyszínéül fog szolgálni a későbbiekben megvalósuló Fórum 2. bevásárlóközpontnak, így sajnos búcsút kell, hogy intsünk egymásnak. Fantasztikus 12 év van mögöttünk, mely alatt nemcsak a Város, hanem Kelet-Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb szórakozóhelyévé és igazi turisztikai látványossággá nőttük ki magunkat Veletek közösen - írja a népszerű bár a Facebook oldalán.