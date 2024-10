Alföldi Róbert átrendezi Szombathelyet: visszatért Kiss Mari + videón az első olvasópóba

HelloVidék 2024.10.23. 17:02 Megosztom

Őszi évadában két új bemutatón is túl van a szombathelyi Weöres Sándor Színház, és most Alföldi Róbert rendezésében elkezdődtek az Augusztus Oklahomában próbái is, Violet szerepében Kiss Marival.

Sűrű és izgalmas szezon elején jár a szombathelyi színház, de már két sikeres bemutatón is túl vannak. Október elején mutatták be Molière: A Fösvény című komédiáját Telihay Péter modern, mozgásszínházzal és zenével megfejelt rendezésében. Múlt pedig a Nobel-díjas szerző, Luigi Pirandello színházi téziseket megkérdőjelező drámájának, a Hat szereplő szerzőt keres című darabnak a premierje zajlott. Alföldi szombathelyi rendezései rendre országos sikereket hoztak Nem mostanában, utoljára 2018-ben rendezett Szombathelyen Alföldi Róbert, akkor a Salemi boszorkányok előadást vitte színre. (A Városmajori Szemlén a „Legjobb társulat” díját, valamint Bányai Kelemen Barna a „Legjobb férfi főszereplő” díját nyerték el. ) Eltelt hat év és Alföldi Róbert Tracy Letts többszörösen díjnyertes darabjával tér vissza a Weöes Sándor Színházba: az Augusztus Oklahomában bemutatója 2024. december 13-án lesz a Nagyszínpadon. Alföldi Róbert kérése volt, hogy Violet szerepét az egykori színházalapító társulati ag, Kiss Mari játssza. Végezetül egy videós összeállítás is készült az első olvasópróbáról, íme: Fotó: Mészáros Zsolt /WSSZ Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!