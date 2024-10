Erre sokan nem gondolnak, amikor könyvesboltban járnak: különös dolog történhet velük

Tapasztaltad már azt a furcsa jelenséget, hogy nem sokkal azután, hogy bementél kedvenc könyvesboltodba, ki kellett menned a mosdóba? Fura kérdés lehet, viszont érdekes kutatás kapcsolódik hozzá. Hogy mi? Máris mutatjuk!

Az Eating Well írt cikkében arról, hogy egy 2024. május 13-i Instagram-sorozatban Will Bulsiewicz MD, MSCI – más néven Dr. B, vagy @theguthealthmd – gasztroenterológus és a The Fiber Fueled Cookbook szerzője tette fel ezt a kérdést.

Voltál már valaha könyvesboltban úgy, hogy aztán ki kellett menned a mosdóba, mert bizony eljött a széklet ürítés ideje?

- kérdezi Dr. B., majd hozzáteszi, van valaki, akit Mariko Aokinak hívnak, és ő írt erről a jelenségről.

A könyvesbolt és a bélmozgás kapcsolat

A McGill Egyetem Tudományos és Társadalmi Hivatalának 2022-es cikke szerint van néhány elmélet ezzek kapcsolatban:

Az egyik az, hogy a frissen befestett és bekötött könyvek illata a szaglórendszeren keresztül elindíthat valamit a testünkben is, ezért érezzük, hogy ki kell mennünk a mosdóba.

A másik Pavlov kutyáihoz hasonlít, akiket arra kondicionáltak, hogy egy csengő hangjára nyáladozzanak, várva az etetést. A könyvesboltokkal és a kakilással kapcsolatban az elmélet az, hogy ha hajlamos vagy olvasni, miközben a "trónon ülsz", az agyad arra van kondicionálva, hogy összekapcsolja a könyveket az ürítéssel. Tehát belépsz egy könyvekkel teli könyvesboltba, és… már érzed is, hogy hív a természet.

Aztán ott van az az elmélet, hogy a stressz és a szorongás előtérbe lép, ha éppen a megfelelő könyvet választásán agyalsz. Ilyenkor felgyorsulhat a pulzus, illetve a bélmozgás is, így aztán rohanhatunk a mosdóba.

De van a másik opció is: egy könyvesboltba belépni megnyugtató élmény, ami lehetővé teszi, hogy minden, beleértve a beleink is ellazuljjanak. Ezután nem is meglepő, ha menni akarunk a mosdóba, ugye?

Azt hiszem, azért lehet ez, mert a könyvesbolti környezet és hatásai a paraszimpatikus idegrendszert aktiválják. Könyvesboltban lenni szinte ASMR-jellegű hatás. Megvan a pihentető zene. Megvannak a könyvek. Megvan a különleges illat. Ezek a hangok, az illatok segítenek ellazulni, így aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert. Ez az idegrendszerednek azon része, amely a pihenéssel és az emésztéssel kapcsolatos. Így már nem is nehéz megfejteni azt, hogy miért indul be a bélmozgás egy könyvesbolti látogatás után

- tette hozzá Will Bulsiewicz.

Címlapkép: Getty Images