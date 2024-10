Mélyrepülésben a vidéki tánciskolák: már csak ezzel tudják a fiatalokat bevonzani

A vidéki tánciskolák jelentős szerepet töltenek be a társadalom életében. A helyzetük feltérképezése érdekében felkerestük Bartha Lászlót, a Step and Style Studio vezetőjét, a Fehérvári Táncszövetség elnökét, aki a megyeszékhelyen kívül Fejér vármegye több városában is működtet iskolát, valamint országosan is szakmai beszélgetéseket tart fontos témákban. Megtudtuk, milyen kihívásokkal néznek szembe a táncoktatás területén, valamint hogyan járulnak hozzá a tánciskolák a helyi közösségek életéhez. A beszélgetés során a tánc, mint közösségépítő eszköz és a résztvevők önbizalmának növelése mellett a tánciskolák támogatottságának, valamint az infrastruktúra kérdéseinek jelentősége is előtérbe került.

Milyen szerepet játszanak a vidéki tánciskolák a fiatalok közösségi életében?

Bartha László: A tánc egy olyan közösségépítő tevékenység, amely egyszerre formálja a jellemet és az esztétikai érzéket, hasonlóan a sporthoz, de művészi jellegéből adódóan még többet nyújt. Vidéken és Pesten egyaránt széleskörűen támogatja a gyerekek fejlődését és a közösségépítést. Mi a párommal kortárs modern tánccal foglalkozunk, de mindketten társas műfajból jöttünk. Nagyon jó látni, hogy a néptánc, a társastánc vagy bármilyen páros tánc közelebb hozza egymáshoz a fiúkat és lányokat, különösen most, amikor egyre inkább félnek egymáshoz érni a gyerekek. Ez a jelenség független a vidéktől, de mi vidéken különösen erősíthetjük ezt a kapcsolatot. A néptánckultúra talán még erősebb vidéken, mint Pesten, bár a táncművészet fellegvára a fővárosban található, például a Nemzeti Táncszínház. Mégis, sok táncmozgalom inkább vidékről indul el. Úgy gondolom, hogy a vidéki táncoktatásnak és a táncosoknak nagyon fontos szerepe van.

Hogyan hat a tánc és a közösségi élmény a fiatalok önbizalmára és önkifejezésére?

Bartha László: A tánc és az előadóművészet mindenképpen növeli a fiatalok önbizalmát. A nonverbális kommunikáció révén egy olyan kifejezésrendszert ad a kezükbe, amellyel sokkal határozottabban tudnak kiállni mások elé. Ez az önbizalom nemcsak egyéni szinten, hanem a társas kapcsolatok kialakításában is megmutatkozik, hiszen a fiatalok bátrabban mernek majd egymáshoz érni.

Milyen kihívásokkal szembesülnek a vidéki tánciskolák, különösen a kisebb településeken?

Bartha László: A művészeti TAO megszüntetése súlyosan érintette az egész művészeti szférát. Emellett az új sporttörvény is nagy érvágás volt. Emiatt néhány táncost el is vesztettünk. Továbbá, amikor a táncot művészetként kellene elismerni, sportolóknak neveznek minket, amikor pedig a sport felé kellene mennünk, művészeknek hívnak. Így sosem kapunk megfelelő támogatást. Minél kisebb vidéki településre megyünk, annál nehezebb támogatást találni a művészetek számára, hiszen a művészet sosem volt profitorientált. Mindig pénzt kell belefektetni, hogy működjön, nem pedig azt várni, hogy pénzt termeljen. Mi szerencsések vagyunk itt Székesfehérváron, mert az önkormányzatunk nagyon művészettámogató, és igyekszik támogatni minden művészeti csoportot, egyesületet és tánciskolát. Az utánpótlás nevelése minden szinten fontos lenne, a néptánctól a modern táncig és a divattáncig, de vidéken gyakran hiányzik a megfelelő helyszín. Minél kevesebb művelődési ház van, annál kevesebb hely áll rendelkezésre, hogy bárki táncolhasson. Ez különösen igaz a kisebb létszámú településekre, ahol kevesebb pénz és hely jut arra, hogy a tánc, mint kifejezési és kapcsolatteremtő eszköz megjelenjen.

Milyen lehetőségeket kínálnak a tánciskolák a helyi közösségek számára?

Bartha László: Milyen közösséget építünk? A lehető legjobbat. Egy konkrét példát is tudok hozni: nemrég volt egy tűzeset, ahol egy táncos kislány megsérült, amikor kiugrott a negyedik emeletről. Ez hír is volt, hogy egy panelház felső emelete kiégett, és ő kiugrott, hogy megmentse az életét. Hála Istennek, túlélte. Az eset után 13 tánccsoport, táncegyesület és táncműhely összefogott, és szerveztünk egy gálát neki. Úgy gondolom, hogy ha valaki egy csoporthoz tartozik, és ezek a csoportok is egy nagyobb közösség részei, akkor előbb-utóbb mindenki egy nagy közösség részeként érezheti magát. A tánc erőssége és néha negatívuma is, hogy egyszerre sport és művészet, így sok irányban tudjuk mozgatni a gyerekeket és a felnőtteket is. Nemcsak a gyerekekre kell gondolni, hanem a szenior táncolásra is, hiszen Magyarországon elindult egy nagyon erős szenior örömtánc mozgalom. Ez már kisebb falvakban is megjelenik, és nagyobb városokban akár három-négy csoporttal is működik. Az embereknek, különösen a Covid óta, hiányzik a közösség, és a tánc remek eszköz arra, hogy újra közösséget kovácsoljunk bárhol.

Hogyan változott a tánciskolák helyzete az elmúlt években? Érezhető-e a tánc iránti érdeklődés növekedése vagy csökkenése?

Bartha László: A Covid óta nemcsak a tánc, hanem bármilyen közösségi program iránt csökkent az érdeklődés. Az emberek inkább otthon maradnak vagy házibulikba mennek, mintsem koncertekre vagy más rendezvényekre. Talán mostanra kezd magához térni a tánckultúra, és egyre többen jönnek vissza táncolni. Nálunk például évről évre 10-20 százalékos növekedést tapasztalunk, ahogy a táncosok visszatérnek. A tánc sokszínűsége egyszerre előny és hátrány. Míg régen csak három fő táncstílus létezett – társastánc, néptánc és balett –, ma már szinte minden táncstílus elérhető. Székesfehérváron például 40 tánciskola működik, és mindegyiknek megvan a maga táncosa, tehát van felvevőpiac, csak meg kell találni. Nem arról van szó, hogy többen akarnak táncolni, hanem arról, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb stílust. Régen talán azért nem mentek el táncolni az emberek, mert nem találták meg a nekik tetsző táncstílust. Most viszont van lehetőség választani, és ez nem vonja el egymástól a táncosokat, hanem mindenki beintegrálódik abba a közösségbe, amelyik a legközelebb áll a szívéhez.

Milyen különbségeket tapasztalnak a vidéki és nagyvárosi tánciskolák működésében?

Bartha László: A legnagyobb különbség szerintem a támogatottságban rejlik. Egy nagyvárosban, ahol 100-150 ezer lakos él, sokkal könnyebb egy gyereket vagy felnőttet tánciskolába irányítani. Ezzel szemben egy 2000 fős faluban még egy néptánccsoportot is nehéz elindítani, hiszen alig vannak fiatalok, különösen vidéki területeken, ahonnan gyakran elköltöznek a fiatalok. A nagyvárosiasodás és Pest központúság itt is abszolút fellelhető, bár néha tapasztaljuk az ellenkezőjét is, hogy vannak, akik kifejezetten ez ellen mennek, azaz vidéken teszik le az alapjaikat.

Hogyan működnek együtt a helyi rendezvényekkel és kulturális eseményekkel?

Bartha László: Pont ebben az évben fogalmaztam meg, hogy bár nincs megfelelő támogatottság, mégis minden városi vagy falusi rendezvény alappillére a tánc. Legyen szó néptáncról, mazsorettről vagy bármilyen tánccsoportról, a tánc mindig megjelenik egy város, falu vagy közösség életében. Ezért érezzük méltatlannak, hogy bár mindig ott vagyunk és fellépünk, a hátteret még a nagyvárosok sem biztosítják megfelelően. Gyakran előfordul, hogy nincs elég nagy méretű színpad a táncosok számára, és sokszor csak a füvön kell fellépnünk. Bár a tánc minden programot színesít, a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt nem mindig kapjuk meg a méltó elismerést. Még a mi városunkban sem mindig van megfelelő méretű színpad a táncosok számára.

Címlapkép: Getty Images