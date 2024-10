Bakancslistás rémséták országszerte: véres Halloween-bulik, amiket nem akarsz kihagyni!

Egyre felkapottabb ünnep Magyarországon is a Halloween. A házak elé töklámpások kerülnek, nem egy település tökfaragó versenyt, rémsétákat illetve lámpás felvonulást is szervez. De tudtad, hogy a töklámpás faragásának magyar hagyományai is vannak? Körképünkből most erre is fény derül!

A magyar vidéken is egyre megszokottabb, hogy Mindenszentek és Halottak napja közeledtével Halloween-bulikat és felvonulásokat tartanak. Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált ez az ünnep is, különösen a fiatalok körében. Bár hazánkban hagyományosan nem része a kulturális szokásoknak, október végén mégis számos „rémséges” program és esemény vár. Jellemzőek a különféle beöltözős bulik, ahol a résztvevők jelmezekbe bújnak, és ijesztő vagy humoros karaktereknek öltöznek. Több településen szerveznek tematikus sétákat, például kísértetjárta helyszíneken, ahol a résztvevők a helyi legendákkal ismerkedhetnek meg. Emellett elterjedtek a tökfaragó versenyek, amelyek nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szólnak. Néhány helyen különböző kézműves foglalkozások, interaktív szabadulószobák és horrormaratonok is színesítik a programokat, amelyek különleges, félelmetes élményeket nyújtanak a látogatóknak. Idén több magyarországi helyszín is izgalmas Halloween-programokat kínál Balatonakaliban október 30-án a helyi strand ad otthont egy Halloween-i programnak, melynek középpontjában a tökfaragás és a jelmezes buli áll. A program remek lehetőség az ünnepi hangulat megélésére, kreatív alkotásra és jelmezversenyre Debrecenben (október 26-31 között) már zajlik a Halloween Horror Fesztivál (. között Debrecen egy elhagyatott kastélyában horror tematikájú fesztivált rendeznek, amely korlátozott létszámmal látogatható. Az esemény helyszíne kihasználja a kísérteties környezetet, így különleges élményt nyújt a látogatóknak Pécsen a Zsolnay Negyedben is borzongás vár ránk halloweenkor - Rémálom az Üvegházban címmel szerveznek programot a Zsolnay Negyedben( 2024. október 31.) Ahogy az ajánlóban írják: felnőtteknek szóló bátorságpróbának is beillik a Zsolnay Negyed Üvegházában tett látogatás, ahol olvasmányaink, filmes élményeink, rémálmaink lidérces helyszínei és szereplői elevenednek meg. Kis csoportok – 2-6 fő – 5 percenként indulnak bebarangolni a rémségek házát, melyet a Bóbita Bábszínház kreatív szellemei hoznak létre. Győrben 2024. október 31. – november 3. között érdemes beöltözve érkezni az Állatkert programjára is. Délután 4 órától sötétbe burkolózik az állatkert és életre kelnek ismert mesehősök rémisztő alakjai. Vadkutyák sikolya, oroszlánok üvöltése és tigrisek morgása töri meg az este csendjét. Mindkét nap egész estés kísérőprogramokkal várják a kicsiket és nagyokat! A Vas megyei Jákon például október 31-én, csütörtökön – idén először – felnőttek öltöznek be rémfarkasoknak és boszorkányoknak, és egy különleges szabadtéri fáklyás sétán, rémséges állomásokon, különböző szellemes feladatokkal borzolják majd a település lakóinak kedélyét. Mi köze a Halloweennek a Halottak napjához? Az elnevezés az angol All Hallows' Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A keltáknál az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az újévet, kezdődött az év "sötétebb" fele, amikor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. A kelta papok, a druidák hite szerint az év eme legmágikusabb napján a halottak lelke szabadon járhat az élők között, a házakban ezért ilyenkor kioltották a tüzet, hogy e kósza lelkek ne az élők testét foglalják el, és hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni a holtakat. Áldozatokat is bemutattak, hogy kiengeszteljék a nyugtalan lelkeket, egyengessék a mennyei örömök felé vezető útjukat.



Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A középkori hiedelmek szerint a mindenszenteket megelőző nap végezték üzelmeiket a boszorkányok és varázslók, mert ilyenkor a szellemi és a fizikai világ érintésnyire kerül egymástól. A 8. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz vonásokkal "ékesített" lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől. Tudod, honnan ered ez az ünnep? A halloween a 19. század közepétől honosodott meg Amerikában, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek vándoroltak ki a Zöld Szigetről az óceánon túlra, és magukkal vitték szokásaikat, legendáikat is. Az egyik történet szerint volt egyszer egy Stingy Jack (Fukar Jack) nevű részeges, kiállhatatlan kovácsmester, aki többször is rászedte az ördögöt, mígnem a patás megígérte, hogy nem viszi el lelkét a pokolba. Jacket azonban halála után Szent Péter sem engedte be a mennyországba, ezért arra ítéltetett, hogy örökké bolyongjon, keresve nyughelyét. Vándorlása közben egy kivájt tarlórépát tart lámpásként a kezében, benne izzó széndarabbal, így ragadt rá a Jack of the Lantern (Lámpás Jack) név, melynek rövidült változata, a jack-o-lantern a halloweeni töklámpásra utal. A lámpások eredetileg tarlórépából, karórépából vagy céklából készültek, a tök az ünnep tengerentúli meghonosodásával terjedt el. A mindenszenteket megelőző nap mára elvesztette eredeti jelentését, de a kereskedők számára igencsak jelentős maradt. Az üzletek kirakatait az ünnep jelképei díszítik, a két meghatározó szín a narancssárga és a fekete. Az ünnep további szimbólumai a denevérek, a macskák és a baglyok. Több országban a televíziók a kóbor lelkek éjszakáján horrorfilm-maratont sugároznak, és ma már Magyarországon is egyre több bolt árul halloween-jelmezt, álarcokat. Az ünnep főként a gyerekek képzeletét ragadja meg, különféle jelmezeket öltenek, lámpásokat készítenek a kivájt tökökből, és házról házra vándorolva "rémisztő" fenyegetésekkel édességeket és gyümölcsöt "zsarolnak" ki (trick or treat, azaz csíny vagy finomság). Halloween éjjelén a "szörnyételek" is divatosak A gyerekek is fogyaszthatják a paradicsomból készült vérlevest, a véres ujjat (hosszúra vágott sült krumpli és virsli ketchuppal), a kukacos földet (csokoládépuding fekete "kukac" díszítéssel) vagy Drakula vérpudingját (vaníliapuding málna- vagy epermártással). A felnőttek halloween-kenyeret sütnek: a gyümölcskenyérben gyűrűt rejtenek el, és aki megtalálja, a következő évben férjhez megy vagy megnősül. Az italok (denevérkoktél) készülhetnek gyümölcsből, felnőtteknek alkoholból, a lényeg az, hogy jó "véresek", azaz vörösek legyenek. A töklámpás faragásának magyar hagyományai is vannak Már száz évvel ezelőtt is szokás volt, legalábbis Erdélyben a töklámpások faragása. A mai Szatmár megye környékén például az 1920-as években a halottak napi világításkor töklámpást készítettek, ebbe tették a gyertyát, hogy el ne fújja a szél, mikor a temetőbe mentek. Milyen tököt lehet jól faragni? Fontos kiemelni, hogy az úgynevezett Halloween-tökök más típushoz tartoznak, általában a biológiailag cukkini, patisszon és spárgatök rokonságába tartozó növényt lehet kapni ezen a néven. Étkezési célra még zsengén szedik le, de amikor a zöldségesekhez, áruházakba kerülnek, termésük már érett, kemény és ehetetlen. Ráadásul Magyarországon a Halloween-tök dísztípusai terjedtek el, ami viszont - ezt már a legelején érdemes külön is kiemelni: nem biztos, hogy ehetőek! A dísztök, bármennyire is remek dekorelem, általában nem ehető - hívta fel a figyelmet rá a NÉBIH is, sőt mérgező is lehet, szóval vásárláskor a piacon mindig érdemes megkérdezni az eladót, hogy az a tök, amit árul, az ehető-e vagy sem! Másrészt fontos kitalálnunk- mire is szánjuk azt a tököt. Hogyan álljunk neki a töklámpás faragásának? A hagyomány szerint az igazi lámpást halloween éjszaka előtt kell faragni, a gonosz szellemek megfélemlítésére. A gyertya is azért kell a belsejébe, hogy kiemelje a szemét, az orrát és a száját, hogy fényes és ijesztő hatású legyen. Az első és legfontosabb, ha belevágunk a töklámpás faragásába, hogy olyan dísztököt vásároljunk, ami könnyen megáll. Aztán keressünk egy éles kést, egy kanalat a tök belső részének kiszedéséhez, egy filctollat a rajzoláshoz, és már kezdődhet is a mulatság! Íme, egy kis TikTok videós segítség: #Halloween2024 #halloweenlook #tök #tökfaragás #pumpkinseason #pumpkin #tanya #neked #fyp #farmanimals #farmlife #farm #october ♬ Halloween, horror, spooky cinematic background music(852258) - domino @farmanimals_channel Nem a méret a lényeg, hanem a kreativitás #Halloween Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. 