Bakancslistás rémséták országszerte: véres Halloween-bulik, amiket nem akarsz kihagyni!

Egyre felkapottabb ünnep Magyarországon is a Halloween. A házak elé töklámpások kerülnek, nem egy település tökfaragó versenyt, rémsétákat illetve lámpás felvonulást is szervez. De tudtad, hogy a töklámpás faragásának magyar hagyományai is vannak? Körképünkből most erre is fény derül!