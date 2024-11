Gigantikus halszörny akadt horogra Baján: a legnagyobb horgászok is ámulnak rajta + videó

Gigantikus méretű, 65 kilogramm súlyú fehér tokhalat fogott a kétújfalusi illetőségű horgász, Gyócsi József Tamás a hétvégén a bajai Megafish horgásztavon. A gigantikus, élete fogását jelentő eredmény után teszthorgásznak kérték fel a baranyai pecást – tudósított róla a bama.hu.

Az Ausztriában dolgozó Gyócsi József Tamás lapunknak elmondta, hogy ugyan már régóta horgászik ugyanakkor a célzottan nagyhalas bojlis módszert csupán két éve űzi. Szavaiból kiderült, hogy az igen nagy méterű pontyok és amurok horgászata után többre vágyott, így fordult a figyelme a kiváló sporthalként számontartott, gigantikus méretre is megnövő tokhalak irányába.

A konkrét fogási élményt úgy írta le, hogy ugyan nem keveset kellett várni a kapásra azonban a türelem kifizetődött ugyanis a bojlis készségre felkínált csalit a 65 kilogrammos gigantikus tokhal vette fel, amit mintegy 45 perces, brutális fárasztás után sikerült a partra terelni. A halszörnyet gyors horogszabadítás, valamint a fotó és -videókészítés után természetesen visszaengedték éltető közegébe.

Horgásztóban fogta az óriáshalat

Gyócsi József Tamás kitért arra is, hogy Baranyában nincs lehetőség ilyen nagyságú tokhalakra horgászni, ezért a bajai esett a választása a bajai horgásztóra, ahol nyáron járt először, és már akkor sikerült egy 30 kilogrammos ugyancsak a tokhalfélék családjába tartozó vizát fognia. A kétújfalusi horgász elárulta azt is, hogy a gigantikus fogás után teszthorgásznak kértek fel egy csalikat is gyártó cég. A kifejezetten tokhal-horgászathoz fejlesztett csalikat pedig november közepétől lesz lehetősége tesztelni. Gyócsi József Tamás a lap kérdéseire válaszolva elárulta:

szeretne még ennél is nagyobb tokhalakat fogni, így nagy álma, hogy koroncói horgásztavon próbálkozzon, amelyben százkilós nagyságig találhatóak vizák és tokhalak.

