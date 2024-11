Nem tudod, mivel üsd el az időt a hétvégén? Ez a 10 szuper balatoni program csak rád vár!

Beköszöntött a november, ami azt is jelenti, hogy a balatoni táj gyönyörű őszi színekbe öltözött. De nemcsak a látványért érdemes ebben a hónapban is a Balatonhoz látogatni! Siófok, Tihany és Paloznak változatos kóstolókkal készülnek, a hónap végén pedig újra megrendezik a Vörös Balatont, ahol a környék legjobb vörösboraiból kóstolhatunk. Emellett a film- és a zenerajongók, valamint a kirándulni vágyók is találnak kedvükre való programot – járt utána a welovebalaton.hu.

1. Libabőr Fesztivál

A Libabőr Fesztivál keretében november 1. és 17. között országszerte több tucat borászat, gasztro- és vendéglátóegység készül különleges programokkal és ajánlatokkal, amelyek között a libabor.hu oldalon szemezgethetünk, akár borvidékekre, vendéglátóhelyekre vagy településekre szűrve. A Balaton környékéről is számos borászat részt vesz a fesztiválon: a Badacsonyi, a Balaton-felvidéki, a Balatonboglári és a Balatonfüred-Csopaki borvidékről olyan helyek is csatlakoztak, mint a Folly Arborétum és Borászat, a Figula és a Feind Pincészet, hogy csak néhányat említsünk. Az ajánlatok között kedvezményes szálláslehetőségek, pincelátogatások, borkóstolók és koncertek is szerepelnek. A gasztronómiáról sem feledkeznek meg: Márton-nap alkalmából különleges libás menüsorokkal várnak az éttermek, amelyeket a pincék újboraival kísérhetünk.

2. GasztroFok Ősz

A siófoki GasztroFok kulináris összefogás a balatoni térség gazdag bor- és gasztronómiai kínálatát hivatott bemutatni. Legközelebb november 8–10. között rendezik meg az eseményt, melynek keretein belül „körbekóstolhatjuk” a részt vevő vendéglátóhelyek erre az alkalomra összeállított menüsorát Széplaktól Sóstóig, Kilititől Szabadiig. A kínálatban megtalálhatók helyi termelők, pincészetek, a legmagasabb kategóriájú gourmet-éttermek, street food ételeket és desszerteket kínáló vállalkozások is, így biztosan mindenki talál kedvére valót. Az ajánlatban olyan kedvenc éttermeink is részt vesznek a környékről, mint a KisKert Vendéglő, az Egy Csipet Nápoly vagy a Sushi Bar Siófok.

3. XXII. Gardália Napok – Tihany legjava

A tihanyi Gardália Napokat minden évben megrendezik, hogy emléket állítsanak annak az egyedülálló halászati módszernek, amely a félsziget adottságai miatt vált a helyiek specialitásává. A háromnapos fesztiválon, november 8. és 10. között együtt ünnepelhetjük Tihany évszázados halászmúltját, a programkínálatban pedig koncerteket, díjátadót, sétahajózást, játszóparkot, főzőbemutatót és workshopokat is találunk, de természetesen a halászlé- és halételfőző verseny sem maradhat el. November 9-én, szombaton 10 órakor sétahajó is indul, a Tomaj katamarán fedélzetéről láthatjuk az esemény névadó hagyománya szerinti látványhalászatot. Az ünnep alkalmából kedvenc tihanyi helyeink is egyedi ajánlatokkal készülnek: halas finomságokat kóstolhatunk az Apátsági Rege Cukrászdában és az Echo Étteremben, a Lavender Tihany pedig levendulás termékekkel csatlakozik a rendezvényhez.

4. Homola Paloznak – Márton-napi borkóstoló

A Homola Borterasz egész évben szezonális programokkal várja a vendégeket Paloznakon, november 10-én pedig egy délutánt szentelnek a Márton-nap ünneplésének. Az ünnep apropóján egy izgalmas, vezetett új- és óborkóstolóval készülnek, ahol a borokat Márton-napi finomságokkal párosítják: fetás céklakrém és libarilette gondoskodik az ízélményekről a pincészet tételei mellett.

5. A szigligeti vár titkai – vezetett séta

A szigligeti vár romjai között november 10-én gyönyörű panoráma mellett merenghetünk el történelmi múltunkon: Szigliget és környékének több ezer éves története tárul fel előttünk ezen a sétán. A kelták és a rómaiak időszakától kezdve a magyar középkoron át egészen napjainkig követhetjük nyomon a térség fejlődését és változásait. A vezetés középpontjában a Balaton közvetlen partjának egyetlen látogatható vára áll, amely évszázadokon át fontos stratégiai szerepet töltött be.

6. X. Országos Rajzfilmünnep

November 15. és 17. között immár tizedik alkalommal rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. Idén összesen 350 helyszín csatlakozott a rendezvényhez, köztük számos Balaton környéki település, mint például Balatonfüred, Balatonföldvár, Siófok vagy Keszthely. A Rajzfilmünnepen a vetítések mellett kísérőprogramokkal is várnak minket: bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, helyi néptáncbemutatók és más kulturális események színesítik a kínálatot. A jubileumi év központi témája a Népek meséi, amelyben különböző nemzetek mitológiáit és meséit feldolgozó alkotások kapnak kiemelt hangsúlyt. A filmkínálatban számos klasszikus rajzfilm is szerepel, mint például a János vitéz, a Szaffi vagy Az ember tragédiája. Ezzel párhuzamosan a kortárs magyar animáció élvonalába tartozó alkotások, mint a Kojot négy lelke és a Toldi, is bemutatkoznak.

7. 20. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó – Rövidfilmek hosszú napja

November 16-án immár huszadik alkalommal rendezik meg a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót a veszprémi Fotonban. Az egész napos rendezvényen változatos műfajú rövidfilmeket – kisjátékfilmeket, animációkat és dokumentumfilmeket – nézhetünk meg hazai és határon túli alkotóktól. A találkozón szakmai zsűri és a filmkészítők személyes részvételével kérdezhetünk közvetlenül az alkotásokról.

8. Music Hungary Showcase 2024

A feltörekvő előadókat bemutató ingyenes showcase-fesztivált, a Music Hungary Konferencia & Showcase-t idén november 18-án és 19-én rendezik meg Veszprémben, hogy bemutassa a hazai könnyűzenei színtér legaktuálisabb arcait. A koncertek három, különböző hangulatú helyszínen zajlanak: az Expresszó a hibátlan hangzású koncertélményeket hozza el, a Teremben autentikus underground hangulat uralkodik majd, míg a Papírkutyában intimebb, líraibb produkciók várják a közönséget.

9. Almádi Filmklub: Fekete pont

A Fekete pont című magyar filmet szeptemberi bemutatója óta országszerte több mint 80 ezren nézték meg. A vetítéseket gyakran közönségtalálkozók kísérik, melyeken Szimler Bálint rendező személyesen válaszolja meg a közönség kérdéseit. Az Almádi Filmklub vetítésén szintén részt vesz a rendező, november 22-én nézhetjük meg a filmet a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.

10. Vörös Balaton

A csopaki Jásdi Borterasz sétálókóstolája, a Vörös Balaton a balatoni borászok legfinomabb vörösborait hozza el nekünk november 30-án. A kiállító borászatok listája idén is hosszúra sikeredett: többek között a Figula és a Homola Pincészet boraival is találkozhatunk, kóstolhatunk a Zelna Borterasz kínálatából, és a St. Donat Ökológiai Borbirtok is bemutatja tételeit.

Címlapkép: Getty Images