Különleges koncertet adnak Szegeden: kár lenne kihagyni, ingyenes a belépés

Az esemény során izgalmas és változatos programmal várják a közönséget, amelyben a fúvószene és ütőhangszerek is kiemelt szerepet kapnak. A koncert a SZTE BBMK Fricsay Ferenc Hangversenytermében kerül megrendezésre, 2024. november 13-án, 16:30 pertől. Az esemény ingyenes, és minden érdeklődőt szeretettel várnak – közölte a Szegedi Tudományegyetem.

A koncerten Danny Galyen, az Észak-Iowai Egyetem koncert fúvószenekarának karmestere vendégkarmesterként lép színpadra, valamint Matt Andreini, az ütőhangszeres professzor is bemutatja szólóelőadását, amely különleges színt visz a programba. A hangverseny karmestere Dr. Csikota József, aki mellett hallgatók is vezényelni fognak, így a koncert különlegességét a generációk közötti együttműködés is adja: Csikota Levente, Csikota Péter és Kenesei András is vezényelni fogják a zenekart.

Címlapkép: Getty Images