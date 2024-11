Tüneményes fókakölyköt fogadtak örökbe Pécsen: ilyen ügyesen úszik át a karikán

Egy vízszűrőberendezés felajánlásának apropóján a Tettye Forrásház Zrt. az állatkert nyáron született fókabébijét is örökbe fogadta - írta meg a pecsma.hu.

Most már Borka, a júniusban világra jött, rendkívül kíváncsi és lelkes fókagyerek is optimálisabb körülmények közt nőhet fel, aki már jól belakta a medencét, és nyilvános szereplésen is bemutatta, milyen trükköket tanult. A gyorsan a látogatók kedvencévé vált kisfóka gondozói szerint szépen bújik át a karikán, ismerkedik a labdával, bár a puszikat egyelőre leginkább a target-nek osztogatja.

Címlapkép: Getty Images