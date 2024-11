Érkezik Eger karácsonyfája: máris kiderült, milyen adventi programokat rendeznek a városban

November utolsó péntekén kezdődik az Eger Advent, bemutatták a programok listáját. Jövő hét szerdán már érkezik is Eger karácsonyfája, a helyét is előkészítették neki a helyet a Dobó téren, idén is a korábbi években megszokott helyen áll majd a fenyő – számolt be róla a heol.hu.

A karácsonyfa felállítása után, november végén kezdődik az Eger Advent rendezvénysorozat a Dobó téren, már közzétették a részletes programot. November 29-én pénteken délután 5 órakor nyitják meg a rendezvényt, majd felkapcsolják az ünnepi fényeket és az Andante Kamarakórus lép fel. Aznap a Szűcs Gabi Quintet adventi műsora zárja az estét. Az adventi koszorú első gyertyáját december 1-én gyújtják meg. A karácsonyig tartó programsorozaton fellép többek között Gyuris Luca, a Kerekes Band, az Egri Érseki Fiúkórus, a Sound of Spirit, az Agria Vegyeskar és a Cabaret Band is. Megérkezett a programok listája Az egriugyek.hu nemrégiben leközölte az egri advent részletes programlistáját is. A következő izgalmas eseményekre számíthatnak a kirándulók és a város lakói: November 29., péntek 17:00 Ünnepi megnyitó és fények felkapcsolása

17:30 Andante Kamarakórus

19:30 Szűcs Gabi Quintet adventi műsora: Let its snow November 30., szombat 17:30 Snidero Quartet

19:00 Szabó Attila és Barátai December 1., vasárnap 16:00 I. Adventi gyertyagyújtás

17:00 Gyuris Luca Akusztik

19:00 Kerekes Band, Vendég: Baricz Gergő December 4., szerda 16:00 Egri Dobó István Gimnázium énekkara

16:30 Egri Kertvárosi Óvoda fellépése

17:00 EKKE Gyakorló Gimnázium magánénekesei December 5., csütörtök 16:30 EKKE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum 3.b osztálya

17:00 EKKE Gyakorló Gimnázium magánénekesei

18:00 Dobroda zenekar December 6., péntek 16:00 Mikulás Ünnepség

19:30 Vastag Tamás és a Debrecen Big Band – Karácsonyi Swing December 7., szombat 10:30 Kicsi Gesztenye Klub

18:00 The Feelgood Acoustic

20:00 Karácsony János James és Heincz Gábor BIGA December 8., vasárnap 16:00 II. Adventi gyertyagyújtás

17:30 Egri Érseki Fiúkórus

19:00 Hajdu Klára és Szakonyi Milán December 12., csütörtök 16:00 EKKE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum – Barkóczy út Gyermekkar

17:00 Nosztalgia Énekcsoport

18:30 Heves Brass Band December 13., péntek 17:15 Strong Threesome Band

18:45 Sound of Spirit

20:30 Kozma Orsi Quartet December 14., szombat 16:00 Agria Vegyeskar

17:00 Keresztények Egerért Adventi műsor

18:00 Báder Elemér Trió & Svéd Mátyás

19:30 Horányi Juli Advent Akusztik December 15., vasárnap 16:00 III. Adventi gyertyagyújtás

17:00 Magyar Balázs & Szabó Anna Rozsi Akusztik

19:00 Iván Szandra és Jász Andris December 19., csütörtök 16:30 Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola Feldebrői Telephelyének Énekkara

17:00 Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium Énekkara

17:30 FP Dance Fitness Show

19:30 Trampúr December 20., péntek 18:00 Cabaret Band

20:00 Csondor Kata Karácsonyi koncertje December 21., szombat 18:00 Acoustic-duo: Kovács Sándor és Mészáros Annamária Pancsa

20:00 Crazy Little Queen Tribute Band December 22., vasárnap 16:00 IV. Adventi gyertyagyújtás

