SopronFest robbanással indul 2025. nyara: öt világsztár már biztosan ott lesz a nagyszínpadon!

Magyarország legújabb és számos elemében újszerű fesztiválja indítja el a 2025-ös fesztiválszezont. A III. SopronFest első fellépői között öt nemzetközi sztár is helyet kapott: Paul Kalkbrenner, Parov Stelar és Dub FX a pünkösdi hétvégén, június 6-8-a között lép színpadra a Lővérekben, az egész várost megmozgató „warm-up napok” pedig már június 1-én, az Earth, Wind & Fire Experience Fő téri koncertjével indulnak el. A 72 órás kedvezményes jegyelővétel november 15-én reggel 8-kor indul, napijegyeket december 1-től lehet váltani - írja a Sopronfest.hu

Sopron neve évtizedek óta egyet jelent a fesztiválozás élményével. Az 1993-ban indult VOLT Fesztivál évtizedekig az egyik legnépszerűbb, legnagyobb turisztikai vonzerőt jelentő eseményként volt ismert idehaza. A korábbi alapítók, a város vezetőivel közösen döntöttek úgy, hogy egy igazán újszerűnek mondható „urbán fesztivállal” színesítik a hazai kínálatot. A SopronFest most láthatóan szintet lép, ugyanakkor a szervezők célja továbbra is egy „emberi léptékű” és fenntartható méretű fesztivál megvalósítása. A Lővérekben a két szabadtéri színpad mellett a Telekom Secret Garden és a soproni borfesztivál, vagyis a Poncichter Negyed várja a soproniakat és a városba látogató turistákat. Sopron ma már Budapestről 2 óra alatt elérhető, így egy egyestés programként is jó lehetőség az ország bármely pontjáról - írják a fesztivál honlapján.

Június 1-től egy héten át koncerteknek, irodalmi, gasztronómiai programoknak, kiállításoknak ad otthont a belváros, élettel telnek meg az utcák, a terek, a helyi klubok, kávézók, éttermek, a szervezésben pedig a főszervező Weekend Event Kft. mellett a város kulturális életének aktív szereplői is szerepet vállalnak.

A SopronFest fő eseménye 2025-ben is a pünkösdi hétvégét érinti, június 6-tól, 3 napon át a Lővérekben várják a fesztiválozókat. A kínálatban a nemzetközi színtérről az osztrák Parov Stelar, a berlini Paul Kalkbrenner, valamint Dub FX is szerepel.

A hazai fellépők első köre is igazán színesnek mondható: a Halott Pénz, a Carson Coma, Dzsúdló, a Parno Graszt, Co-Lee, Sisi, az Analog Balaton, a Budapest Bar és Lil Frakk mellett LL Junior itt mutatja be először élő zenekaros műsorát és érkezik a „legnagyobb buli”, a Necc Party is.

A kedvezményes „early bird” jegyelővétel keretében november 15-én reggel 8-tól 72 órán át a legjobb áron lehet hozzájutni a háromnapos bérletekhez, a Soproni Egyetem Diákbérlethez és a nyitónapi belépőhöz.

Napijegyeket december 1-től lehet vásárolni.

