Nagy dobásra készül Zalaegerszeg: minden eddiginél nagyobb adventi mulatságot rendeznek

Minden korábbinál több helyszínen és programmal rendezi meg idén Zalaegerszeg a hétfőn nyíló Egerszegi Advent rendezvénysorozatot – közölte Balaicz Zoltán, a város polgármestere a közösségi oldalán csütörtökön. Felidézte, hogy a korábbi években a koronavírus-járvány és az energiaválság miatt maradt el vagy lett visszafogottabb a népszerű rendezvénysorozat, amely tavaly már ismét nagyobb lett, idén pedig minden korábbinál több helyszínnel és programmal várja a látogatókat.

A november 25-én nyíló vásár megrendezéséhez 17 vállalkozás több mint 12 millió forinttal járult hozzá. A fő helyszínnek számító Dísz tér mellett ezúttal a közeli Európa térre is kerülnek pavilonok, játékeszközök, valamint látványos dekorációk és karácsonyi installációk, az élő betlehem pedig a karácsony alatti időszakban a Kossuth téren látható majd.

Kellemesebb körülményeket biztosítanak

Több ülőhelyet biztosítanak a pavilonok környezetében, ez utóbbiak hátuljára pedig helyi fotóművészek zalaegerszegi téli, havas fényképeit helyezik el. A Dísz téri szökőkutat a tavalyihoz hasonlóan idén is fedett és fűtött terasszá alakítják át, a városháza előtti kis teret pedig fényfüggönyök, egy fényterasz és a város karácsonyfája díszíti. A polgármester arra is kitért, hogy a korábbiaknál is több fény és hangulatvilágítás vesz majd körül mindent, és már nemcsak az utolsó két hétben, hanem a teljes ünnepi időszakban fényfestés kerül a Dísz tér körüli épületekre.

Megújul a gasztronómiai kínálat, és a legkedveltebb forralt borról is indul megint internetes szavazás.

Az Egerszegi Advent teljes ideje alatt a Dísz téren óvodások, iskolások, helyi művészeti együttesek és sztárvendégek lépnek fel minden pénteken és szombaton, de a 30 méter hosszú és 15 méter széles jégpályát is használják alkalmi színpadként, ami tűzshow-nak és jégszobrászműsornak ad majd helyet.

Címlapkép: Getty Images