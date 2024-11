Hamarosan nyit az adventi forgatag Miskolcon: nem érdemes kihagyni

Kézműves portékákkal, panorámavetítéssel és zenei programokkal várja az érdeklődőket az adventi forgatag Miskolcon, a Szent István téren - közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya.

Mint írták, a jövő pénteken kezdődő és aranyvasárnapig tartó programsorozaton többek között gasztronómiai és kézműves vásár, a Szeretet Sütigyár és fényfestés is várja a látogatókat. A sportkedvelőknek egy úgynevezett Winterparkkal, míg a legkisebbeknek "Manóműhellyel" készülnek a szervezők.

A város "szívében" több zenei programon, kulturális előadáson is részt vehetnek majd az érdeklődők. Többször is fellép majd a Szent István téren a ZENITA Alapítvány, a The Acoustic Affair duó, az Agyagbanda Együttes és a Kacsenyák akusztik is, de a Jólhangzik gyermekkórus tagjai, a Lobbanáspont és az Ultimate Artist tűzzsonglőrei és a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai is műsorral készülnek az eseményre.

Mellettük olyan ismert magyar előadók is az adventi forgatag színpadára lépnek, mint Szekeres Adrienn, Csondor Kata, Vastag Tamás, Kollányi Zsuzsi, Péter Sramek vagy a miskolci születésű Pál Dénes. Fellép még többek között a Bon-Bon, a Számadó Zenekar és a Holdeső együttes is, emellett a hagyományos adventi gyertyagyújtást is megszervezik az adventi időszak minden vasárnapján.

