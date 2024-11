Felállították Győr karácsonyfáját: gigantikus fenyő érkezett a Széchényi térre + videó

Hétfőn kora reggel megérkeztek a Győr-Szol Zrt. munkatársai Ménfőcsanakra, Győri út 73-as házhoz. Erdélyi Józsefné, az idei város karácsonyfájának felajánlója már izgatottan várta a szakembereket. A Kisalföldnek elmondta, hogy évek óta szerette volna a városnak adni az udvarában álló ezüstfenyőt, de nem tudta, mi a menete. Látta a hirdetést, miszerint a városban várják a fenyőfa felajánlásokat, ám akkor még nem gondolta, hogy az övé lesz Győr karácsonyfája.

Erdélyi Józsefné nagyon megörült, amikor megtudta, hogy az udvarukban 30 évig nevelkedett fenyőt a Széchenyi téren állítják fel, mert Nádorvárosban nőtt fel.

Lassan nőtt Győr karácsonyfája

Szeretem az örökzöldeket, egész apró volt amikor a kertben elültettük a most kivágott ezüstfenyőt. Igen lassan nőtt, már azt hittem semmi se lesz belőle. Több mint 30 éve ültettük, mára elérte a 8-9 métert. Volt két, másik fenyő az ablak előtt, azokat mindig sajnáltam kivágatni, viszont amikor kezdtek felkopaszodni, kénytelenek voltunk. Ez a hatalmas ezüstfenyő ki is nőtte az udvart és nem szerettem volna, ha hasonló sorsra jut, mint a társai, ezért jó célnak ajánlottam. A család minden tagja elbúcsúzott előtte este a fától, de biztosan megnézzük majd a belvárosban, amikor fel lesz díszítve. Minden évben advent első vasárnapján látogatunk be, megnézve a gyertyagyújtást. Idén biztosan más érzés lesz, hogy a mi fánk tövében ünnepel majd a tömeg

- nyilatkozta Erdélyi Józsefné a lapnak, aki azt is elárulta, hogy a fenyő helyére biztosan kerül majd újabb növény.

28 karácsonyfa városszerte

Közben a szakemberek néhány perc alatt ki is vágták a közel 10 méteres örökzöldet, majd a pótkocsira erősítve a győri belváros felé vették az irányt.

Az adventi időszakot megelőzően összesen városszerte 28 karácsonyfát állítunk fel. A munkálatok két hete kezdődtek, így a harmadik hét hétfőjére esett szokás szerint az utolsó fenyőfaállítás, amely mindig Győr karácsonyfája. A tereket, utcákat díszítő fenyőket felajánlásokat követően tudjuk felállítani, amiket mindig egy személyes ellenőrzés előz meg. Hiszen nem mindegy, hogy vágható, szállítható-e

- fejtette ki a Farkas Csaba, a Győr-Szol Zrt. köztisztasági művezetőjét, majd kollégái meg is kezdték a befaragást. Néhány vágást követően meg is volt a kellő átmérő és már be is helyezték daruval a végleges helyére az idei város karácsonyfáját. Már csak az ékelés volt hátra, a teljes stabilitásért pedig ki is kötötték.

