Itt a bejelentés: július 26-án lesz jövőre a 43. Lidl Balaton-átúszás

Július 26-án rendezik meg a 43. Balaton-átúszást, melynek során a vállalkozók 5,2 kilométeres távot tesznek meg Révfülöp és Balatonboglár között.

A szervező Budapest Sportiroda szerdai tájékoztatása szerint a nevezés január végén indul a viadalra, melynek során 1979 óta már csaknem negyedmillióan úszták át a tavat. A végső szót - szokás szerint - az időjárás mondja majd ki, mivel csak biztonságos körülmények között, gyenge szélben és kellemes vízhőmérséklet mellett engedik elrajtolni a mezőnyt, így előfordulhat halasztás.

A közlemény emlékeztetett, hogy idén júliusban egy nappal kellett elcsúsztatni a rajtot, a hullámzás így is próbára tette az úszókat, ám a mintegy 150 vitorláshajóból, három kórházhajóból és tucatnyi motorcsónakból álló flotta garantálta az indulók biztonságát. Jövőre is több száz szervező mellett orvosok, egészségügyi szakemberek, vízimentők és vízirendőrök lesznek jelen. Az úszók továbbra is két kihívás közül választhatnak: a hagyományos mellett lehetőség lesz a 2,6 kilométeres féltáv teljesítésére is. Ismét lesz Balaton-áthúzás is, 2021 óta egyre többen vállalkoznak arra, hogy az úszók folyosójától nem messze, SUP-pal szeljék át a Balatont északról déli irányba.

Címlapkép: Getty Images

