Télen sem kell lemondanod a balatoni pihenésről: ezek az adventi programok csak rád várnak

Az advent is csodálatos a Balatonnál, ahol ebből az alkalomból karácsonyi vásárt és gazdag programsorozatot szerveznek, így hangolódhat mindenki az ünnepre advent heteiben a balatoni térségben – írta meg a veol.hu.

Az advent káprázatos és rendkívül gazdag lesz Balatonalmádiban, ahol már november 30-tól a Wesselényi strand előtti jégpálya mellett adventi vásárt rendeznek kézműves kirakodókkal, tematikus gasztronómiai kínálattal, mely helyi alapanyagokból származik, és kínálnak kitűnő balatoni borokat is.

Az advent fénypontja

Az advent szó szerinti fénypontjának ígérkezik az autós felvonulás december 14-én, amikor a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár parkolójából, 19 órakor elindulva ünnepi fénybe öltöztetett autókkal járják körbe a várost. Balatonfőkajáron hagyományosan megrendezik az Adventi vasárnapi estéket, ahol a közösség tagjai együtt ünnepelnek. December 15-én rendezik meg a karácsonyvárós autós fényfelvonulást a gyertyagyújtás után.

Az ünneplés Forró Zsolt polgármester adventi köszöntőjével kezdődik december 1-jén 17 órakor a központban lévő Lévai István téren, majd Kálmán Dániel lelkipásztor osztja meg adventi gondolatait. A helyi dalkör ünnepi énekei után meggyújtják az első gyertyát, és fáklyás felvonuláson sétálnak el a református templomba, az adventi istentiszteletre. Itt a helyi diákok adnak ünnepi műsort. Minden adventi vasárnap gyújtanak gyertyát, majd december 15-én rendezik meg a karácsonyvárós autós fényfelvonulást a gyertyagyújtás után.

Adventkor téli vitorlázást is kínálnak

Balatonfüreden, a Kékszalag Port kikötőben a vitorlázás jegyében rendeznek adventi vásárt november 29. és december 1-je között. Érkeznek mások mellett kézművesek, gasztronómiai szolgáltatók, és ki lehet próbálni a téli vitorlázást is, a gyerekek szimulátorban ismerkedhetnek a vitorlázással. Naponta helyi együttesek, művészeti csoportok is fokozzák a hangulatot. Terveznek vásárt a jégpályák, illetve a jégfolyosó közelében is. A városban mindemellett rendkívül gazdag kulturális programmal készülnek karácsonyra.

A gyerekeknek is jut program bőséggel

Balatonfűzfőn december 1-jén, vasárnap gyertyagyújtással kezdődik az advent a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ előtt, ahol közreműködnek a fűzfőgyártelepi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde apróságai. December 6-án Mikulás-busz közlekedik. Vasárnaponként meggyújtják az adventi gyertyákat, és szép programnak ígérkezik az Irinyi János Általános Iskola és AMI karácsonyi koncertje a Vágfalvi művelődési házban december 19-én 16.30 órakor. Itt a negyedik adventi gyertyagyújtást alkalmából városi karácsonyt is rendeznek.

Balatonkenesén a művelődési háznál gazdag ünnepi programmal várják az érdeklődőket. Minden adventi vasárnap délután 15.30-kor meghitt ünnepvárást szerveznek, amikor gyertyát gyújtanak és kulturális műsorokkal hangolódnak az ünnepekre. A programsorozat zárásaként december 21-én, szombaton 16 órától Mindenki karácsonya címmel közös ünneplésre hívják az embereket.

Advent Alsóörsön, Felsőörsön

Az advent Alsóörsön december 1-jén, vasárnap 14 órakor kezdődik, amikor karácsonyi vásárt rendeznek a művelődési házban, ahol közösen feldíszítik a fenyőfát a helyi óvodások és iskolások közreműködésével. December 8-án sportos programot kínálnak a Mikulás-futással, a menet a sportcsarnoktól indul 13 órától. 18 órától az Alsóörs–lovasi Református Társegyház kórusának koncertje lesz a művelődési házban. Az ünnepi hangolódást szolgálja a veszprémi Mendelsshon Kamarazenekar adventi koncertje a művelődési házban december 15-én 18 órakor. December 22-én 17 órakor a Mindenki karácsonya című rendezvényre várják az érdeklődőket a faluközpontban.

Felsőörsön adventkor számos közösségi eseményt szerveznek, amelyek felejthetetlen élményeket kínálnak kicsiknek és nagyoknak. Meghitt dallamok, betlehemállítás, ünnepi gondolatok, mézeskalács-díszítés várja az érdeklődőket, és a Mikulás is megérkezik a balatoni településre. Az ünneplést ünnepváró dúdolóval kezdik, amit Navratil Andrea népdalénekes ad elő a községházban november 29-én 17 órakor. A sok színes program között december 14-én 16 órakor mézeskalács-díszítésre hívják az érdeklődőket a civilházba. Az adventi időszakot Felsőörs karácsonyával zárják közös ünnepléssel, műsorokkal a civilház udvarán december 22-én 16 órától.

Tihany

Tihanyban Téli varázs címmel rendezik az adventi programsorozatot, amit a település központjában szerveznek. Az adventi gyertyagyújtásokon forralt borral, teával, mézeskaláccsal várják a vendégeket. Zánkán az advent az összetartozásról és a csendes ünnepvárásról szól, az ünnepi programokat a faluháznál rendezik meg december 1-je és 21-e között, minden hétvégén.

Címlapkép: Getty Images