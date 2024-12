Győri advent: nagy durranással készült idén a város, erre sokan nem számítottak + videó

A győri belváros ismét megtelt az adventi vásár bódéival, ahol karácsonyi ajándékokat, finom ételeket, italokat lehet vásárolni. Javában tart a karácsonyi vásár. A Kisalföld végigjárta a forgatagot és felderítette, milyen csemegékre akadhatunk a rendezvényen, ugyanis - mint minden évben - remek találkozó, forralt borozó hely a karácsonyi vásár, kiváló helyszín az év végi összejövetelekhez is.

Győrben a vásárfiát keresők a Széchenyi térre induljanak, a forralt borra, teára vágyók a Dunakapu téren és a Baross utcában találnak nagy kínálatot. A Széchenyi téren december 23-ig a vendéglátósok hétfőtől csütörtökig 14 órától 22 óráig, pénteken és szombaton 12-től 23 óráig, vasárnap pedig 14-től 22 óráig tartanak nyitva. A kézművesek hétfőtől vasárnapig 14 órától 20 óráig kínálják portékáikat. Érdemes úgy időzíteni a sétát és nézelődést, hogy a Széchenyi téren elcsípjük a fényfestést. A karácsonyi történet megjelenítése igazi látványosság.

Az idén is nagyon sok árus kínálja kézműves remekeit

Válogathatunk a különböző alapanyagokból készült ékszerekből, finom kerámiatárgyakból, játékokból, ruházati termékekből, de igazi csemegékre is bukkanhatnak a különleges ízesítésű lekvárokat, szörpöket, mézeket kedvelők is. Ráérősen lehet nézelődni, beszélgetni az eladókkal, így még személyre szabottabb ajándékot lehet vásárolni. Jótékonykodásra is van lehetőség. A fénykapu mellett felállított jótékonysági faházban minden nap más szervezet céljait tudjuk támogatni.

Melegedő pontok azoknak, akik elfáradnak

Az idén első ízben "Adventi melegedő- és frissítő pontokat" hoztak létre a belvárosi vendéglátóhelyek tulajdonosai. Ha valaki elfáradt vagy már fázik a vásári forgatagban, az bemehet melegedni, megpihenni vagy használni a wc-t az egységes matricákkal megjelölt vendéglátó helyekre, nem nézik ki, nincs kötelező fogyasztás sem. A belvárosi vendéglősök ezzel is szeretnének hozzájárulni az adventi várakozás meghitt hangulatához.

Címlapkép: Getty Images