Különleges kiállítás nyílik a Somogyi-könyvtárban: ilyet még nem láttál

A helyi hangszergyártás történetéről nyílik kiállítás csütörtökön a Somogyi-könyvtárban, ahol a közönség láthatja Dankó Pista két hegedűjét is – közölte Hegedűs Réka, a közgyűjtemény munkatársa.

Csongor Győző muzeológus szerint Dankó Pistának hét hegedűje volt. Ezek közül a kiállításon a Móra Ferenc Múzeum jóvoltából látható majd kettő, ezen kívül Dankó Pista feleségének gyönyörű fésülködőasztalát is bemutatják, melyen állítólag a muzsikus a hangszerét tartotta. Emellett a Somogyi-könyvtár dokumentumai közül válogatva a nagy nótaszerző művei is helyet kapnak a tárlaton.

A Szegedi Hangszergyár 50-60 dolgozóval 1953-ban jött létre tanácsi vállalatként, vegyes profillal: a hangszerek mellett bútorgyártó, kárpitos- és dekorációs részleget is működtetett. 1986-ban a Konsumex külkereskedelmi cég leányvállalataként már kizárólag hangszereket készített. Ebben az évben az üzemben 5000 hegedűt, 1500 csellót, bőgőt és 4000 citerát gyártottak. A hangszerek nagy részét az Egyesült Államokba, az NSZK-ba, Franciaországba és Angliába szállították. Az üzem 2003-ban zárt be.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara által a könyvtárral és a múzeummal együttműködve megrendezett kiállításon több hangszergyári hegedűt, citerát, egy csellót és egy cimbalmot is megtekinthetnek az érdeklődők a készítésükhöz szükséges szerszámokkal, tervrajzokkal együtt. Ezen kívül archív fotókon keresztül a látogatók megismerhetik a munkafolyamatok, a gyár termékeit, és azt is, milyen kiállításokon mutatták be egykor a szegedi hangszereket. A tárlat anyagát a múzeum mellett Zsibók István hangszerkészítő mester kölcsönözte.

