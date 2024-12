Télen sem kell lemondanod a sportról: ezek a csodás programok várják idén a mozogni vágyókat

Ronda pulcsis verseny, Mikulás- és pezsgőfutás - minden decemberi hétvégén lesznek tömegeket megmozgató szabadidős programok az országban – derül ki a holmozogj.hu szabadidős hírportál havi előrejelzéséből. A tapasztalatok szerint ezekben a hetekben a legnehezebb mozgásra bírni az embereket, ezért a szervezők a szokásosnál is több élményt és izgalmat kínálnak az indulóknak. Évről-évre egyre népszerűbbek a jelmezes sportesemények, de nevezni lehet olyan versenyre is, ahol a résztvevők egy hatalmas karácsonyfát „futnak le”, és természetesen a szilveszteri pezsgős bulifutamok sem maradhatnak ki a kínálatból.

Senki se várja meg az újévi fogadalmat, érdemes a decembert is mozgással, aktív programokkal tölteni. A szabadidős szakmai portál összesítése szerint több tucat élménysport eseményt szerveznek az országban decemberben.

A hónap első hete a Mikulásfutásokról szól

December 8-án várhatóan több mint 3000 piros jelmezes futó lepi el Budapest belvárosát, a mikulásruhát és a fehér szakállt a szervezők biztosítják. De ugyanezen a napon - advent második vasárnapján – összesen 12 településen – Alsóörsön, Bükkösdön, Csömörön, Esztergomban, Felsőtárkányban, Komáromban, Miskolcon, Ócsán, Szadán, Szentendrén, Tatabányán és Zalakaroson is – együtt lehet mozogni a Mikulással.

A másik, az utóbbi években egyre nagyobb tömeget megmozgató őrület a ronda pulcsis események sorozata. December 5-én Székesfehérváron gyűlnek össze a ronda ruhás futók, hogy aztán Debrecenben és több budapesti helyszínen is megmutassák magukat. Aki egészséges programot keres és közben szeretne jókat nevetni, ne hagyja ki a ronda pulcsis futamokat.

Még ezt is lehet fokozni!

Szadán (december 8.) egy hatalmas, 3 kilométeres szív alakú, Pécsett (december 21.) pedig egy két kilométer hosszúságú, karácsonyfa alakú pályát jelölnek ki az adventi örömfutáshoz. Az sem elhanyagolható, hogy a célban mindenkit finomságokkal várnak.

A mozgás szerelmesei az év utolsó napján, december 31-én sem maradnak aktív kikapcsolódási lehetőség nélkül. A Velencei-tónál pezsgőfutással búcsúztathatják az óévet, és akár őrült szilveszteri jelmezben is teljesíthetik a kijelölt távok valamelyikét. Gárdony mellett Pécsett, Zalaegerszegen és Csókakőn is vidám, sportos program várja azokat, akik átfutnának vagy átgyalogolnának 2025-be! Mindezek mellett december a korcsolyázásról is szól, hiszen mintegy 100 kisebb-nagyobb jégpálya várja az országban a mozogni vágyó vendégeket.

Címlapkép: Getty Images