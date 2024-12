Újabb jégpálya nyílik a Balatonnál: ekkortól mehetünk korcsolyázni Fonyódra

Hamarosan nyit az újabb, tizedik balatoni műjégpálya. Fonyód képviselőtestülete csütörtökön döntött róla, és már meg is kezdődött a pálya megépítése a dél-balatoni város kikötőjénél, a Vigadó téren. A remények szerint legkésőbb december 14-én, de ha lehet már napokkal korábban megkezdi az üzemelést – számolt be Erdei Barnabás, a település polgármestere a HírBalaton megkeresésére.

A lap információi szerint a műjégpálya 15×25 méteres lesz, amit a település kikötői szabadtéri színpada előtt építenek meg. Hétköznap délelőttönként a fonyódi általános- és középiskolások vehetik igénybe ingyenesen, délutánonként lesz a nagyközönségé. Hétköznapokon 18 óráig, péntek-szombat-vasárnap, valamint a téli iskolaszünet alatt tovább, várhatóan 20 óráig tart majd nyitva. A belépő 6 éves kor felett 1000 forint, az alatt 500 forint lesz.

3,7 milliós árajánlat született

Erdei Barnabás elmondta, már tavaly felvetette, hogy legyen Fonyódnak is műjégpályája, da akkor nem kapott támogatást az ötlete, mondván, hogy a szomszédos Balatonbogláron már van egy nagyobb pálya. Idén a testület egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, elfogadva egy 3,7 millió forintról (+áfa) szóló ajánlatot a szükséges eszközök, berendezések bérlésére február 23-ig.

Tudni kell, hogy nincs közvetlen profittal üzemeltethető műjégpálya, Fonyódnak is várhatóan 10-11 millió forint kiadást fog jelenteni, amit a bevétele csak részben kompenzál, de a közvetett haszna nagyon is számít

- nyilatkozta a polgármester.

Reklámra sem sajnálták

Megjegyezte, hogy az önkormányzatok reklámokra is sok pénzt kifizetnek, ez a műjégpálya pedig maga lesz egy jó reklám a településnek. Programlehetőséget kínál a helyieknek, fellendítheti egy kicsit a téli turizmust, a kikötői üzletsor tulajdonosai is kinyithatnak – sorolta a közvetett hatásokat. Mint mondta, reményeik szerint lesz tea, forraltbor, zenés programok, és persze kilátás a Balatonra. Fonyód is lép a négy évszakos Balaton megvalósításáért – tette hozzá. Még döntésre vár, hogy szilveszteri és farsangi mulatságot is szervez-e a település a műjégpályája köré.

