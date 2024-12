Szombaton érdemes lesz az eget kémlelni: csodálatos égi jelenségnek lehetünk szemtanúi

Szombaton este kerül oppozícióba, vagyis a Földdel való szembenállásba a Jupiter. A gázóriás fényessége és látszó átmérője is ekkor lesz a legnagyobb, így a jelenség több szempontból is különleges lesz - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Az oppozíciónak nevezett jelenség a földpályán kívül keringő bolygóknak egy kitüntetett helyzete. Ekkor a Földről nézve a planéta pontosan a Nappal ellentétes oldalon van, tehát a Föld a Nap és a bolygó közé kerül. Ilyenkor van a legközelebb hozzánk, ezért ekkor látszik a legnagyobbnak és legfényesebbnek

- magyarázták.

Kitértek arra is, hogy a Jupiter oppozíciói során kissé változik a látszó átmérője és fényessége, attól függően, hogy napközelben, vagy naptávolban következik be a szembenállás. A bolygó 12 éves keringése során 2023. január 21-én került napközelbe, így ez a mostani 2024-es szembenállás is földközelinek és nagynak számít.

A Naprendszer legnagyobb bolygója szombaton 17 órakor már látható lesz a keleti égbolton, 10 fokkal a horizont felett, bár ekkor még alacsonyan jár majd. Teljes fényességében 19 órától ragyog majd fel a keleti égbolton, 30 fokkal a horizont felett. Mivel az égitest 9 óra 55 perc alatt fordul meg a tengelye körül, így a hosszú éjszaka során mindvégig látható lesz a teljes felülete. Tőle balra a Ganymedes hold, jobbra egymáshoz nagyon közel az Europa és az Io, távolabb pedig a Callisto lesz megfigyelhető

- írták.

A Jupiter ezen az estén szabad szemmel is megfigyelhető lesz, azonban teljes szépsége távcső segítségével lesz észlelhető. Százszoros nagyítással jól kivehetővé válnak majd a fehér bolygó bordós-barnás felhősávjai, és körülbelül 19 óráig láthatóvá válik majd a Naprendszer legnagyobb kozmikus vihara, a Föld méretű Nagy Vörös Folt is

- tájékoztattak.

Szombat este 22:20-kor a Jupiter 60 fokos magasságban lesz. Ekkor lép be a korongja mögé az Europa nevű holdja, amely egyre közelebb kerülve a Jupiterhez egy időre eltűnik a gázóriás fényes korongja mögött, vasárnap 0:54-től pedig fokozatosan újra előbukkan majd. Hajnali 1:30-kor ismét jól kivehető lesz a bolygó peremén a Nagy Vörös Folt is, amely 3 órára befordul a korong közepére, ahol egészen 5 óráig látható lesz. Így egyetlen éjszaka alatt megtekinthetővé és lefényképezhetővé válik a bolygó teljes felülete

- hívták fel a figyelmet.

Hozzáfűzték, hogy a Jupiter egész télen jól megfigyelhető lesz, kezdetben a keleti, majd a déli égbolton. Ezt követően egyre hamarabb nyugszik majd, míg április végén el nem tűnik a Nap fényében.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló szombat estére rendhagyó programot szervez, amely során a látogatók Budapest legnagyobb távcsövével tekinthetik meg a "bolygók királyát". További információ a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján olvasható.

Címlapkép: Getty Images