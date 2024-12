Top 10 különleges jégpálya a téli Magyarországon: van, ahol még belépőjegyet sem kell fizetni

Lassan fellélegezhetünk: néhány hét múlva véget ér az adventi bevásárlási őrület, és közeledik a téli szünidő, amikor végre lehetőségünk nyílik a gyerekekkel együtt egy kis kikapcsolódásra. A magyar vidék legkülönlegesebb szabadtéri és fedett jégpályái idén is rengeteg élményt kínálnak. Íme néhány hely, ahol garantált a csúszkálás öröme – érdemes felkeresni őket a 2024/2025-ös téli szezonban!

Ismerős a helyzet? Sportolnál télen a szabadban, de nem tudsz hová menni, mert az időjárás olyan, hogy semmi kedved kimozdulni? A lustálkodásnak és a kifogásoknak ezennel vége! A magyar vidék legkülönlegesebb szabadtéri és fedett jégpályái idén is rengeteg élményt kínálnak. A 2024–2025-ös téli szezonban szerte az országban csaknem száz kisebb-nagyobb, ingyenes és fizetős korcsolyapálya várja a mozogni vágyókat – írta a Hol mozogj szabadidős oldal. Az adventi időszakban, a téli szünet idején, valamint az új év első napjaiban a legnagyobb a választék, de több szabadtéri műjégpálya a tervek szerint még februárban is üzemel majd.

Vannak ingyenesen használható pályák, de a drágább helyeken sem kell 3-4 ezer forintnál többet fizetni a belépőért.

Az ország legnagyobb korcsolyapályája 12 ezer négyzetméteres jégfelülettel a Városligeti Műjég, amely már november 15. óta – a hideg időjárásnak köszönhetően – teljes kapacitással üzemel. Az ország legkisebb pályái pedig alig 2-300 négyzetméteresek és többnyire az adventi vásárok területén működnek.

Utánajártunk mi is a legkülönlegesebb helyszíneknek, és hozunk friss árakat, lehetőségeket– sőt, ingyenes korcsolyázási helyszíneket is bemutatunk, mert akad bőven olyan vidéki pálya, ahol csak a korcsolya bérléséért kell fizetni.

1. Balatonfüred – egy világszínvonalú jégpályája

Idén másodszor is nyitva áll a Balatonfüredi jégpálya, amely 3600 négyzetméteres területével és egy kilométer hosszú jégfolyosóval a Balaton partján várja a látogatókat. A Zákonyi utcai, a Vitorlás téri és a Tagore sétányi pályák összekapcsolásával egy igazán impozáns jégfelületet alakítottak ki.

Tavalyhoz képest idén szélesebbre vették a speciális jégfolyosót, így már elfér egy nagyobb jégfelújító gép is, amely jobb minőségű jeget képes készíteni. Kialakítottak egy illemhelyet a Tagore sétányon, javítottak a hangosításon, valamint egy helyett immár két gyalogos hídon lehet átjutni a jégfolyosó felett. Idén összesen mintegy 1000 új pár korcsolyából lehet választani a vendégeknek. A 3 év alatti kisgyerekek számára kialakítottak

egy 110 négyzetméteres ingyenes jégfelületet és sokkal több vendéglátóhelyet lehet megközelíteni korcsolyával.

Balatonfüred jégpályája ideális helyszín családok számára is, a téli hangulat pedig különleges élményt ad.

2. Székesfehérvár – Kori Liget, zenepavilonnal

A Kori Liget korcsolyapálya a székesfehérvári Zichy-ligetben, a belváros szélén található, mesébe illő környezetben. A jégpályát övező fák és a zenepavilon különleges hangulatot ad, különösen az adventi időszakban, amikor fényárban úszik. A korábbi években megszokott szolgáltatások az idei szezonban is elérhetőek: lehetőség van korcsolya kölcsönzésre, 24-es mérettől 47-es méretig, valamint működik az értékmegőrző is. A Kori Büfé megújult kínálattal várja a korizókat. A Kori Liget tanítási napokon 8:00 és 20:00 óra között, hétvégén és a téli szünetben pedig 10:00 és 20:00 között tart nyitva.

3. Békéscsaba – ahol még a jégcsarnok is kolbászházból van

A békéscsabai Kolbászház Rendezvénypajta egy igazán extra helyszín, ahol mintegy 600 négyzetméteren korcsolyázhatunk. A fagerendás pajtaépület varázslatos hangulatot ad a jégpályának.Ha pedig kifáradtatok, a Hüttében pihenhettek, a Pajta Street Foodban pedig forralt borral, teával, forró csokival, és kézműves hamburgerekkel várnak.

Árak:

Korcsolyapálya használat: 1.900 Ft/fő/idősáv

10 alkalmas bérlet (pályahasználat): 16.000 Ft (az ár a korcsolyacipőt nem tartalmazza)

8 alkalmas korcsolyaoktatás: 12.000 Ft (30 napig érvényes)

Korcsolyabérlés: 1.200 Ft/fő/etap

PingVince, JegesMarci: 1.200 Ft

Kesztyű: 800 Ft/pár (felnőtt és gyerekméret)

4. Szigligeti korcsolyapálya - jégvarázs a vár alatt

Minden bizonnyal a Balaton északi részén található szigligeti korcsolyapálya rendelkezik az egyik legszebb panorámával, különösen, ha az ember itt várja meg a színpompás naplementét. A szigligeti vár tövében, a Várudvarban kialakított 500 m²-es jégpálya történelmi környezetben várja a téli sportok szerelmeseit. December 7-étől már látogatható! A pálya mellett pedig büfé és korcsolyabérlési lehetőség is van:

5. Pápa – még jégdiszkó is vár az impozáns kastélyparkban

A pápa jégpálya különlegessége, hogy a téli sportok szerelmesei az Eszterházy kastély parkjában korcsolyázhatnak. A belépő árain nem változtattak a korábbihoz képest, felnőtteknek 2000, diákoknak 1500 forint, az 5 év alattiaknak szülői kísérettel ingyenes. A helyszínen korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség. A pálya melletti faházakban idén is van büfé, melynek kínálatában forralt bor, kakaó, ropogtatnivaló is szerepel.

6. Ásványráró – korcsolyapálya

Vannak olyan korcsolyapályák, amelyek a csúszkálás mellett további extra programokat is kínálnak. A Győr-Moson-Sopron megyei Ásványrárón a korcsolyázás előtt vagy után akár téli sárkányhajótúrán is részt vehetnek azok, akik igazán különleges élményre vágynak.

Belépők árai:

A kemping területére a belépés díjmentes, csak akkor kell pályahasználatot fizetni, ha valaki felmegy a pályára! (Pályahasználat: az árak EGÉSZ NAPRA vonatkoznak!)

Felnőtt (18 éves kortól): 2000 Ft/fő/nap

5-18 éves korig: 1500 Ft/fő/nap

5 éves kor alatt: díjmentes, azonban felnőtt felügyelete kötelező!

Korcsolya bérlés: 1500 Ft/fő/alkalom (26-46-os méretig).

Korcsolya élezés: hozott korcsolya esetén 1000 Ft/pár.

Bérlet (10 alkalmas pályahasználat): 5-18 éves korig 10.000 Ft, 18 éves kortól 15.000 Ft. (A bérletek a korcsolyabérlést nem tartalmazzák.)

6+4. Ingyenes koripálya, ahol élmény a csúszkálás

A 2024/2025-ös téli szezonban számos ingyenesen használható korcsolyapálya várja a látogatókat a Balaton környékén és más vidéki településeken is.

a Balaton-parti Rendezvénytéren, november 30-án nyílik meg a jégpálya, amely január 12-ig péntektől vasárnapig, valamint a téli szünet minden napján ingyenesen látogatható. A pálya mellett korcsolyabérlésre is van lehetőség, a bérlés díja 1200 forint. A festői szigligeti Várudvarban található jégpálya szintén ingyenes, ha a látogatók szigligeti lakcímkártyával rendelkeznek. A pálya mellett korcsolyabérlésre is lehetőség van, a bérlés díjairól és a nyitvatartásról további információk a helyszínen vagy a település hivatalos honlapján találhatók. Győrben, a Dunakapu téren elhelyezkedő jégpálya ingyenesen használható, miközben hangulatos adventi vásár is zajlik.

a Dunakapu téren elhelyezkedő jégpálya ingyenesen használható, miközben hangulatos adventi vásár is zajlik. Egerben, az Agria Park tetőteraszán kialakított jégpálya szintén ingyenesen látogatható, ahol adventi programok is színesítik a látogatást.

az Agria Park tetőteraszán kialakított jégpálya szintén ingyenesen látogatható, ahol adventi programok is színesítik a látogatást. Sopronban, a Fő téren adventi rendezvények keretében egy kisebb ingyenes korcsolyapálya várja az érdeklődőket.

