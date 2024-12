Idén sem maradnak olvasnivaló nélkül a magyarok: ezek a könyvek kerülnek legtöbbször a fa alá

A magyarok olvasási kedve az utóbbi években töretlen, de az új könyvtörvény azért alapjaiban írhatja át a dolgokat. Ám ennek hatásait igazán jól csak jövőre fogjuk látni, az idei könyvdrágulás viszont szolidnak volt mondható a korábbiakhoz képest. Viszont könyves berkekben is érzik már, egyre kevesebb pénz marad a magyarok tárcáiban, így lehet, hogy majd végül a könyvszeretők magyarok közül is lesznek, akik másra fogják költeni a maradékot. A Pénzcentrum arról számolt be, hogy mind a Líra, mind a Libri jónak értékelte az idei évet, és optimistán tekint a jövő felé.

Miközben a digitális világ lépten-nyomon az emberek figyelméért verseng, addig a magyar olvasók láthatóan nem adják könnyen magukat. A Libri és a Líra egyaránt azt tapasztalja, hogy a Covid-időszak óta a könyvolvasási kedv nemhogy csökkent volna, hanem folyamatos növekedést mutat. Az eladások legalábbis ezt egyértelműen alátámasztják

- írta meg a Pénzcentrum.

meran Mayer A bél-agy kapcsolat című könyve kirobbanó siker volt idén, a kötet arról szól, hogy milyen hatással van hangulatunkra, döntéseinkre és egészségi állapotunkra a testünkön belüli rejtett kommunikáció. Hasonlóan izgalmas tényirodalmi mű, bár teljesen más témában, Steigervald Krisztián a Generációk harca című könyve, ezért szintén rengetegen rajongtak idén

- mondta el a Libri a portálnak, akik kiemelték, hogy a pszichológia továbbra is nagyon népszerű téma, így nem véletlen, hogy Bibók Bea pszichológus Ellopott gyermekkor című könyve is, melyben a szerző a parentifikáció jelenségét járja körül, hetekig előkelő helyen szerepelt a listákon. Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve pedig évek óta letaszíthatatlan a sikerlistáról, így az már nem is meglepetés, hogy ebben az évben is rengetegen vásárolták meg.

Eközben a fiatalok körében rendkívül népszerű a fantasy műfaja, Rebecca Yarros világszerte hatalmas sikernek örvendő Fourth Wing című fantasy-jét is felrepítették a sikerlisták tetejére. Irodalmi műfajokban íródott művek között kiemelkedő népszerűségű volt még Náray Tamás a Barbara trilógia 3., Az esély című részével, a TikTokon berobbant Ana Huang a Twisted Love – Ava & Alex és a Twisted Games – Bridget & Rhys című műveivel, Diana Hunt a Prédák házával és Monica Murphy az A Million kisses in your lifetime-mal.

Ami pedig az idei év top gyerekkönyveit illeti, Leiner Laura hihetetlen népszerűsége a kiskamaszok körében idén is megmutatkozott a sikerlistákon: Mindig történik VALAMI a Deákban című könyvével került fel idén. Kisebbek az Egy ropi naplója, Jeff Kinney ikonikus könyvsorozatának két részét (Ész nélkül és KépSregény) is nagy érdeklődéssel kísérték. Bosnyák Viktória A sirály a király című könyve játszva tanítja az általános iskolásokat, szerencsére ezt is nagyon szerették idén az olvasók. A szerzőnő másik könyve, a Tündérboszorkány is előkelő helyre került idén. Két valódi kortárs gyermekirodalmi ikon, Berg Judit és Bartos Erika is felkerült a listák élére idén. Előbbi a most már megkerülhetetlen Rumini, utóbbi pedig a Bogyó és Babóca vonatozik című könyvvel.

Egy igazi klasszikus is felkerült a listákra: Fekete István Vukja iránt még ma is nagyon nagy a kereslet. Bálint Ágnes Szeleburdi családja is régi nagy kedvenc, idei sikerlistánk tanúsága szerint mit sem vesztett népszerűségéből. Ugyanígy Vlagyimir Szutyejev Vidám mesék című könyvét is évtizedek óta sok-sok magyar kisgyermek polcára rákerül, így idén is

- írták meg a Pénzcentrumnak.

Top10-es listáját közölte velünk a Líra is, náluk ezek a könyvek mentek leginkább:

STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA - HOGYAN ÉRTSÜK MEG EGYMÁST? EMERAN MAYER: A BÉL-AGY KAPCSOLAT STEIGERVALD KRISZTIÁN: GENERÁCIÓK HARCA A FIGYELEMÉRT - HOGYAN TANULJUNK EGYMÁSTÓL, EGYMÁSÉRT? REBECCA YARROS: FOURTH WING - NEGYEDIK SZÁRNY BIBÓK BEA: ELLOPOTT GYERMEKKOR - A PARENTIFIKÁCIÓ JELENSÉGE NÁRAY TAMÁS: BARBARA - AZ ESÉLY (3. KÖTET) ORVOS-TÓTH NOÉMI: ÖRÖKÖLT SORS REBECCA YARROS: IRON FLAME - VASLÁNG ANA HUANG: TWISTED LOVE - AVA & ALEX DIANA HUNT: PRÉDÁK HÁZA

Miközben a gyerekkönyveknél náluk ekképpen alakult a top10-es sorrend:

BOSNYÁK VIKTÓRIA: A SIRÁLY A KIRÁLY? - TENGERNYI TUDÁS (BŐVÍTETT KIADÁS) FEKETE ISTVÁN: VUK (FELÚJÍTOTT KIADÁS 2021) LEINER LAURA: MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI A DEÁKBAN BÁLINT ÁGNES: SZELEBURDI CSALÁD - FŰZÖTT (ÚJ BORÍTÓ) BERG JUDIT: RUMINI - IBBY DÍJ, AZ ÉV GYEREKKÖNYVE 2007 MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK - A GITTEGYLET - BŐVÍTETT KIADÁS – FŰZÖTT KINNEY, JEFF: EGY ROPI NAPLÓJA 18. - ÉSZ NÉLKÜL KINNEY, JEFF: EGY ROPI NAPLÓJA – KÖTÖTT BARTOS ERIKA: GYÓGYPUSZI - KÉK KÖNYV LIM, ELIZABETH: HAT BÍBORSZÍN DARUMADÁR

Címlapkép: Getty Images