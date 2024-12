Itt a várt bejelentés: jövőre is lesz Balaton-átevezés

Jövőre július 12-én rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidős vízisporteseményét, a Hervis Balaton-átevezést, amelynek központja ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand lesz. Nevezni február elsejétől lehet.

A jövő évi átevezés már a nyolcadik lesz a sorban, amelyet július 12-én fogunk megrendezni

- jelentette be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján Vida Gergely, az MKKSZ szervezési és marketing igazgatója.

Az idei esemény emlékei még mindig élénken élnek bennünk, a párizsi olimpia árnyékában is mintegy négyezren teljesítették a nyolc kilométeres távot. Külön öröm volt számomra, hogy az úgymond még kissé bizonytalanul mozgó elsőbálozók mellett jó néhány ismerős arcot láttam a parton, akik már a korábbi években is részt vettek az eseményen. Számomra ennek két üzenete van, egyrészt az emberek még a nyári hőségben is szeretik mozgással tölteni a pihenőidejüket, másrészt ezt örömmel teszik velünk Zamárdiban, ahol minden feltétel adott egy jó hangulatú, aktív hétvégi kikapcsolódáshoz

- tette hozzá.

Az indulók a Zamárdi Szabadstrandról bármilyen kézzel hajtható vízi járművel (kajak, kenu, SUP, outrigger, sárkányhajó) elrajtolva veszik az irányt Tihany felé, majd egy fordulót követően visszaérkezve Zamárdiba teljesítik a nyolc kilométeres távot.

Február elsejétől lehet majd nevezni a balatonatevezes.hu oldalon. Egy ideje már kitűztük magunk elé célul az ötezres indulói számot, ami azt jelentené, hogy teljes teltház lenne az eseményen. Nagyon örülnénk, ha ez 2025-ben végre megvalósulna. Az átevezés egy igazi közösségi élmény, amelyen egyébként évről évre rajthoz állnak a kajak-kenu sport egykori klasszisai közül is jó néhányan, elég ha csak két háromszoros olimpiai bajnokunkat, Kovács Katalint vagy Storcz Botondot említem példaként. Természetesen várjuk a kísérő barátokat, hozzátartozókat is, akiknek a támogatása sokat segíthet a résztvevőknek, nem mellesleg a parton ezúttal is különféle aktivitásokkal készülünk

- fogalmazott Vida Gergely.

Az átevezés jelszava ismét az, hogy "Evezd le keresztbe!", a névadó szponzor pedig sorozatban negyedszer a Hervis szabadidős sportáruház-lánc lesz.

Címlapkép: Getty Images