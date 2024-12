Vastapsot kapott Alföldi új rendezése Szombathelyen: íme, a legjobb fotók a premierről!

Negyedik alkalommal rendezett Szombathelyen Alföldi Róbert. Az Augusztus Oklahomában című darab korábban elsöprő sikert aratott a Broadway-n, 2013-ban film is készült belőle. A Weöres Sándor Színházban pénteken tartották a premiert.

Utoljára 2018-ben rendezett Alföldi Róbert Szombathelyen, a Salemi boszorkányokat, ami legendásan jó előadás lett. (A Városmajori Szemlén a „Legjobb társulat” díját, valamint Bányai Kelemen Barna a „Legjobb férfi főszereplő” díját zsebelte be. ) Eltelt közben hat év, és Alföldi Tracy Letts többszörösen díjnyertes darabjával kopogtatott be ismét a Weöres Sándor Színházba: az Augusztus Oklahomában-t december 13-án mutatták be a Nagyszínpadon. A legjobb húzást maga Alföldi ötlötte ki, az ő kérésére Violet szerepére az egykori színházalapító társulati tag, Kiss Mari is visszatért.

A darab 2008-ban Pulitzer-díjat nyert. A nagy amerikai családdrámák fonalát gombolyítja tovább. Tracy Letts műve valahol a Három nővér feszültsége és a Macska a forró bádogtetőn vagy a Nem félünk a farkastól klausztrofób családi konfliktusai között helyezkedik el - írta róla a Longform.hu.

Alföldi Róbert rendezése - olvashatjuk róla- mentes az elidegenítő színpadi megoldásoktól, az extravaganciától, a polgárpukkasztástól – egyszerűen darab- és színészcentrikus, precíz, átgondolt profi munka.

Ami nem működik – az maga a család, amit felmutat. A család, aminek a szövetét cafatosra tépi a sok aprónak tűnő bűn, amit egymás ellen véthetünk. Nem történik itt semmi, ami ne lenne hétköznapi: kortárs dráma ez, ami éppen annyira komoly, mint maga az élet. Az eredeti darabot gúnyos fekete komédiaként jegyzik – megengedett tehát a nézőknek a legkínosabb és fájóbb jelenetek közben is a kacagást – ki van ez így is kitalálva, mi mondjuk inkább sírni tudnánk végig, de mások legalább nevetnek.

Az alábbi fotók a szombathelyi premier végén készültek, ahol a nézők vastapssal fogadták az új előadást:

Címlapfotó: Mészáros Zsolt / WSSZ.hu