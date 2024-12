Kezdődik a szezon a mátraszentistváni Síparkban: kiderült, mikor fognak kinyitni

December 26-án nyit és utána a téli szünet minden napján várja a vendégeket a mátraszentistváni Sípark. Most még az országban sok helyen tavaszias az időjárás, de az előrejelzések szerint hamarosan visszatér a téli hideg a Mátrába, így újra be lehet indítani az idén 20 éves Sípark energiatakarékos hóágyúit. A karácsonyi szezonkezdés már biztos, ám az csak később derül ki, hogy pontosan hány pályát lehet megnyitni.

A síbérletek nem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. A nagycsaládosok, a gyerekek, a diákok és a 62 évnél idősebbek kedvezményt kapnak, a Sípark ebben a szezonban is elfogadja a SZÉP-kártyákat.

Jó hír a téli szünetre készülő családoknak

Karácsony második napján elkezdődik a 2024/25-ös síszezon a mátraszentistváni Síparkban. Az idén 20 éves, hóágyúzható síterep csapata hetek óta azon fáradozik, hogy az ünnepek alatt itthon is síelhessenek a magyar családok, ne kelljen feltétlenül külföldre utazniuk. Az előző héten gyártott hó átvészelte az utóbbi napok tavaszias időjárását, és a friss előrejelzések szerint hamarosan visszatér a hideg, sőt hóesés is várható a Mátrában. A Síparkban tehát biztosan fehér lesz a karácsony, és nincs akadálya, hogy december 26-án, az ünnep második napján megnyisson a legmodernebb felvonókkal rendelkező hazai síterep.

A téli szünet végéig minden nap várják a vendégeket

A tervek szerint a téli szünet végéig minden nap várják a vendégeket, az időjárás függvényében esti síelésre is lesz lehetőség. Szintén az időjárás alakulásától függ, hogy pontosan hány pályát lehet megnyitni és hány felvonó működik majd. Az aktuális információk elérhetőek lesznek a mátraszentistváni Sípark honlapján, valamint a síterep Facebook felületén. A Síparkban balesetvédelmi okokból nem megengedett a szánkózás!

Nem drágulnak a síbérletek

A síbérletek ebben a szezonban sem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. A nagycsaládosok, a gyerekek, a diákok és a 62 évnél idősebbek kedvezményt kapnak, a Sípark ebben a szezonban is elfogadja a SZÉP-kártyákat.

A hivatalos nyitás napjáig, tehát december 26-ig még tart az elővásárlási-akció, amelyben 10 százalékos kedvezménnyel lehet megvenni a később síbérletekre váltható utalványokat a sípark oldalán.

December 26-tól a Sípark többi szolgáltatása is elérhető: kinyit a kölcsönző, ahol síléc, bakancs, bot, snowboard, snowboard cipő és bukósisak is bérelhető, a megszokott kínálattal és alpesi hangulattal várja a vendégeket a Hóhatár hütte, a Rönkbár és a napozóterasz, továbbá képzett oktatók segítségével sí- és snowboardoktatásra is lesz lehetőség.

Címlapkép: Getty Images