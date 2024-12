Csavard fel a főteret: 5+1 top vidéki szilveszter buli, amiért még fizetni sem kell

Aki úgy dönt, hogy idén a szilvesztert a főváros zajától távol tölti, az sem fog unatkozni! Szinte bármelyik vidéki úticélt választjuk, biztosan találunk a közelben valami érdekes programot. Számtalan nagyvárosban rendeznek szilveszter éjszakáján szabadtéri utcabálokat is. Jöjjön hát pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!

Nincs hol kiengedni a gőzt? Sehol egy házibuli, ahol elpukkanthatnád a saját szilveszteri pezsgődet? Ne csüggedj, van megoldás! Az ország különböző pontjain karácsony után is várnak a hangulatos bódék: forralt borral, kürtőskaláccsal és sült gesztenyével. Használd ki, mielőtt beköszönt a fagyos január! Ráadásul az év utolsó napjára is rengeteg szabadtéri bulit szerveznek. Hozunk is egy csokorral ezekből az élő zenés, tűzijátékkal megfejelt programokból!

1. Szombathely - Tűzijáték és szabadtéri utcabál

Hagyományos módon zenével, utcabállal, pezsgővel és nagy tömeggel köszönti az újévet Szombathely városa és a szervező AGORA Savaria Nonprofit Kft. A hajnalig tartó mulatság utcabállal, polgármesteri köszöntővel és tűzijátékkal várja a nagyérdeműt a Fő térre.

Programok:

A Cinema Café & Bar támogatásával:

19.00-21.00 Dj Szunyog

18.00-19.30-ig Ági és Ricsi lufibohóc – lufihajtogatás, interaktív gyerekfoglalkozás

22.00-24.00 Musicbox Zenekar műsora

24.00 Himnusz

00.05 Újévi köszöntő

00.10 TŰZIJÁTÉK - csökkentett hang- és környezeti hatású elemekből összeállított pirotechnikai show

00.25 – 01.30 Musicbox Zenekar műsora

2. Debrecen – Óévbúcsúztató a Nagytemplom előtt

Debrecenben a Kossuth téren évek óta hagyomány, hogy szilveszteri bulival, koncertekkel és tűzijátékkal várják az újévet. A főtéren forralt bort és pálinkát is lehet kapni, ennek köszönhetően a szuper hangulatot a hideg sem akadályozhatja meg. Az év utolsó napjának utolsó perceiben megszólal a Nagytemplom harangja, felcsendül a Himnusz, és fellövik a látványos, hosszú percekig tartó tűzijátékot.

3. Siófok – Szilveszteri Puncsparty (2024. december 27-31.)

Készülj egy felejthetetlen évzáró bulira a Balaton partján! Idén is megrendezik a népszerű Szilveszteri Puncspartyt, ahol együtt búcsúztathatjuk az óévet. A város főterén forralt bor és puncs vár, miközben élő zene és DJ-k gondoskodnak a fantasztikus hangulatról.

Szilveszter előestéjén, december 30-án az Omega Testamentum látogat a városba, szilveszter este a helyi The FreakEnd zenekar melegíti fel a hangulatot, majd a Curtis Live Band robbantja fel Siófok Fő terét. Őket retro DJ és Charlie követi zenekarával és örökzöld fülbemászó slágereivel. Siófokon idén is garantálják a Puncs Party koncertjei a vidám és emlékezetes óévbúcsúztatást a látványos ünnepi fényinstallációkkal díszített siófoki Fő téren és a Víztorony körül.

4. Pécs Szilveszter 2024 - Széchenyi tér (2024. december 31.)

A Pécs Szilveszter 2024. december 31-én kerül megrendezésre a pécsi Széchenyi téren, ahol szilveszteri hangulat és buli várja a látogatókat az év utolsó napján! A Pécs Szilveszter 2024-es rendezvényén népszerű fellépők garantálják a felejthetetlen bulit! Búcsúztasd el te is az óévet a Széchenyi téren, és élvezd az ellenállhatatlan pécsi szilveszteri hangulatot, ahol a jókedv garantált!

Program:

20.00 Doggos

A Doggos könnyedén lavírozik a pop, az indie és a glam-rock között. Ahogy a koncertjein, így most is megtörténhet bármi a feszes garázsos riffeléstől kezdve egészen a sokperces, giccses power balladig.

22.00 Zanzibár

A Nem vagyok tökéletes, Az igazi nevem, a Szerelemről szó sem volt című slágerek a mai napig az ország megunhatatlan kedvencei. A pécsi közönség az idén 25 éves a Zanzibár zenekarral hangolódhat a szilveszterre.

23.45 – 02.00 Giccs Party

A '80-as évektől a végtelenig és tovább! A party-világ sötét oldala kitárul, hogy együtt bulizzunk a '80-as '90-es évek szórakoztató világában. Színes fények, változatos számok. Ünnepeljük együtt a Szilvesztert!

5. Balatonalmádi - retro szilveszter, éjszakai korcsolya bulival (2024. december 27. (péntek) - 2024. december 31. (kedd)

Lencse és Sült Malac Vásár - Retro Szilveszter “Az éjjel soha nem érhet véget” 2024. december 27-31 között Balatonalmádiban. Minden nap a legfinomabb lencsefőzelékkel és malacsültekkel készülnek, hogy gazdagságban és egészségben készüljünk a jövő évre. Szilveszterkor hatalmas Retro korcsolya bulival várnak “Az éjjel soha nem érhet véget” jeligével.

5+1. Szekszárd Szilveszter (2024. december 31. (kedd)

Szilveszter Batyus Bál tartanak 2024. december 31-én Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Rendezvénytermében. Pezsgő, pezsgés, fantasztikus hangulat és buli hajnalig – búcsúztassuk együtt idén is az Óévet és köszöntsük az ÚJAT a Bravo Zenekar és Shabba közreműködésével - a legnagyobb slágerek, a legjobb társaságban! A Béla király téren is várják a bulizni vágyókat fantasztikus zenével, tűzijátékkal és egy fergeteges hangulatú partival! Kindl Gábor retro slágerekkel érkezik, REZIDENS: DJ TÁBORFY.

Címlapkép: Getty Images

