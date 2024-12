Nem sajnálják a pénzt: így buliznak a magyarok az év utolsó napján

A szilveszter az az éjszaka, amikor mindenki szeretné elbúcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. Ennek apropóján felkerestünk különböző helyszíneket és a DJ Szövetséget, hogy megtudjuk, milyen zenéket kedvel a vidéki lakosság, mennyire árérzékenyek, és milyen tapasztalataik vannak az ünnepi bulikkal kapcsolatban.

A DJ Szövetség – Magyar DJ és Producer Egyesület megkeresésünkre részletesen bemutatta, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg szilveszterkor a zenék és bulik világában. Elmondásuk szerint a szilveszter az az éjszaka, amikor az is elmegy bulizni, aki máskor nem. Szórakozóhelyre megy valaki, vagy baráti, netán családi körben tölti ezt az éjjelt, azt leginkább az életkor határozza meg elsősorban, de itt ugye a publikus bulizásból kiöregedők helyére mindig belépnek az új generációk, tehát folyamatos mozgásban van ez az este.

Nagyon sokrétű, hogy milyen zenék a legnépszerűbbek szilveszterkor. A klubokban jellemzően azt tapasztalják, hogy a modernebb zenék dominálnak, persze retro feldolgozások modern hangzással ugyanúgy megszólalnak. A külön szervezett éttermi vagy egyéb szilveszteri bulikon pedig a retro vagy az idősebb korosztály számára is fogyaszthatóbb zenék jellemzőek.

Jó DJ-t találni szilveszterre mindig nehéz a helyeknek. Jellemző, hogy a legtöbb kolléga már szeptember környékén elkel, vidéken a klubok rezidensei alapvetően ugyanott töltik a szilvesztert, ahol az év többi buliját is, míg az esküvői és rendezvény DJ kollégák azok, akik a nem klubban szervezett szilveszteri bulikat nyerik meg. Ők alapvetően széles repertoárral rendelkeznek, hiszen ezzel tudnak érvényesülni a saját terepükön is.

Szerintük nincs olyan, hogy "tipikus vidéki vendég". Más-más zenei vonalak működnek mindenhol, minden buli az adott közönségtől függ, a jó DJ-nek pont az a feladata, hogy az adott buliban megjelenteket szórakoztassa. Lehet, hogy tavaly valami tökéletesen működött, de idén - mivel nem ugyanazok az emberek jelentek meg a rendezvényen - már más zenékkel tudják megcsinálni a hangulatot.

Azok a kollégák, akik megfelelő rutinnal rendelkeznek, extrém vagy különleges kérésekkel úgymond már nem találkoznak. Klubban ugye ez nem is lehetőség, ott a vendég a klub által szervezett eseményre megy. Privát szilvesztereken szokott előfordulni, hogy vannak olyan zenék, amit a kollégának például eszébe nem jutna lejátszani, de kifejezetten kérik. Mint említették, ezeket főképp esküvői és rendezvény DJ-k vezénylik le, ők pedig már megfelelő rutinnal rendelkeznek az ilyen esetekre.

Újévi partyk esetében többféle van: költséghatékony, egyszerűbb rendezvények, vagy a „mindent bele” stílusú. Ilyennel és olyannal is találkoznak. A szilveszter éjszaka tulajdonképpen a sok ezer buli éjszakája, számtalan példa van akár a batyus bulira (mindenki hozza, amit eszik, iszik, a DJ-re pedig összedobják), és a kifejezetten elegáns, nagyszabású események sem ritkák.

A szilveszteri bulikba a belépőjegyek ára sok mindentől függ, a klubokban például egy átlagos buli jegyárához képest két-háromszoros áron juthat belépőhöz a kedves vendég, míg a vacsorával és a DJ mellett élőzenével is fűszerezett, nem klubban tartott újévi bulik esetében mindig a nyújtott szolgáltatás határozza meg az árakat. Ez országszerte eltérő, de jellemzően 10 000 forint alatt már nem nagyon találni lehetőséget.

Ezt követően a Palace Hotel Hévíz osztotta meg tapasztalatait, rávilágítva arra, hogyan alakítják szilveszteri eseményeiket a vendégek igényeihez. Tájékoztatásuk szerint a szilveszteri gálájuk már teltházas, és a partik preferenciáiban az elmúlt évekhez képest nem tapasztalnak változást, 200 fős rendezvényük minden évben megtelik. A zenekaruk klasszikus, nemzetközi és magyar slágereket játszik, nemzetileg eltérő vendégkörük miatt.

A vendégek gyakran szeretnének külön asztalt két fő részére, ami sajnos nem megoldható, de ezt előbb-utóbb megértik. A gálavacsora magas színvonalú, nem költséghatékony este, ezért az ár sem egy szokványos decemberi hétköznapinak felel meg. A részvétel minimum két éjszakás szállással együtt érhető el, amelynek idei ára 139 900 Ft/fő/két éj volt. A vendégek visszajelzései alapján a szilveszteri vacsorát és az éjféli büfé választékát, valamint a programkínálatot teljesnek és komplexnek értékelik.

Hasonlóképpen érdekes bepillantást nyújtott a nagyvisnyói Bori Pizzéria & Étterem, amely kiemelte, hogy vendégeinek körében a retró zenék kifejezetten népszerűek, mivel ezek hozzájárulnak a nosztalgikus és vidám hangulathoz, amely sokak számára fontos egy szilveszteri buli során. Ugyanakkor a modern zenék sem maradnak ki a repertoárból, így egy változatos zenei kínálattal igyekeznek mindenki ízlését kiszolgálni.

A szilveszteri helyek gyorsan telnek, már most is sok foglalásuk van. Áraik minden évben változóak, törekednek arra, hogy áraik reálisak és elérhetőek legyenek a legtöbb vendég számára. Azt tapasztalják, hogy az év utolsó két hetében különösen megnő az érdeklődés, ekkor keresik meg őket a legtöbben.

Az elmúlt években meglepően nagy érdeklődést tapasztalnak a szilveszteri események iránt. A vendégek döntéseit leginkább az exkluzív környezet, a jó hangulat, valamint a minőségi étel- és italválaszték befolyásolja. Egyre többen keresik az olyan rendezvényeket, ahol az elegancia és a különleges élmény találkozik. Az emberek szívesen búcsúztatják az évet egy különleges és emlékezetes helyszínen, ahol az elegancia és a minőségi szolgáltatás garantált.

Vendégeik a magyaros ízeket kedvelik leginkább, ezért a hagyományos ételeket részesítik előnyben, de szívesen készítenek modernebb fogásokat is, hogy mindenki találjon kedvére valót. Fontosnak tartják, hogy az elegáns környezet és a szilveszteri hangulat együtt teremtsen emlékezetes élményt. Bármilyen extra kérdéssel vagy kéréssel igyekeznek rugalmasan és professzionálisan foglalkozni. Céljuk, hogy vendégeik elégedetten távozzanak, ezért minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a kívánságokat a lehető legjobban teljesítsék.

A kiskőrösi Hotel Imperial tapasztalatai szintén jól mutatják, hogy a retro slágerek milyen népszerűek a szilveszteri bulik során. A 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek örökzöld dalai és a magyar nóták hangzanak el leginkább szilveszteri partijukon. A szilveszteri buli jelenleg telt házas, körülbelül 100 fő befogadásával. A jegyek 14 900 Ft-ba kerülnek, ami tartalmazza a gálavacsorát és a szilveszteri bulit is. A vendégek számára a költséghatékonyság is kiemelten fontos és érzékenyek az ár-érték arányra, nagyon odafigyelnek, mire költenek.

Kiskőrösön nagy népszerűségnek örvend a gyógyvíz, amely fontos szerepet játszik a helyi turizmusban. Emellett számos látnivaló is vonzza a városba látogatókat, mint például a Petőfi szülőház és múzeum, valamint a Közúti Múzeum, János Vitéz Látogatóközpont, Szlovák Tájház, Old Car Múzeum, amelyek gazdag kulturális programokat kínálnak.. A kulturális látványosságok mellett a vendégek náluk kipihenhetik az év végi fáradalmaikat, és egyben itt köszönthetik az új évet is.

