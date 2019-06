Véget vetnek az autók uralmának: újabb vidéki nagyváros lehet gyalogosbarát

Nyíregyháza is részt vesz egy, a Duna Transznacionális Együttműködési Program által finanszírozott nemzetközi projektben, ami a CityWalk nevet kapta. Ebben kilenc országból tizenhat partner dolgozik együtt azon, hogy gyalogos barátabbá tegyék a városuk közlekedését. Alapvetően ez egy nagyon fontos program, azért, mert ahogy a legtöbb város, így Nyíregyháza is küzd azzal, hogy hogyan lehet azt a rengeteg autót hatékonyan mozgatni, ami a városban van. Ezeknek a száma pedig folyamatosan növekszik.

Hosszú távon az a fenntartható közlekedés, ahol az autós közlekedés, az aktív közlekedési módok, mint a gyaloglás és kerékpározás, valamint a közösségi közlekedés megfelelő egyensúlyban van egymással. Az autó közlekedést nem lehet a végtelenségig növelni, elsősorban nincs elég hely rá, egy autó számára szükséges tér mozgás közben az kilencvenszer annyi, mint amennyi egy gyalogos számára elegendő. Ezen túl környezetterhelő is az autós közlekedés, arról nem is beszélve, hogy egyáltalán nem egészséges, ha állandóan valamilyen járműben ülünk.

A projekt azt célozza, hogy ne megszüntessük az autóst közlekedést, hanem csökkentsük az arányát, ezzel párhuzamosan pedig növeljük az aktív közeledési módok és a közösségi közlekedés arányát. Alapvetően négy feltétele van annak, hogy a gyalogos közlekedés jól működjön. Az egyik az, hogy a gyaloglás hasznos legyen. Ez azt jelenti, hogy jól elérhetőek legyenek a különböző funkciók a városon belül gyalogosan is és könnyen, ez a feltétel itt helyben egyébként adott is. Sok városban nem, de olyan szempontból is jó a város, hogy nincsenek túl nagy távolságok a városközponton belül. Fontos az is, hogy biztonságos legyen, ez a köz- és a közlekedésbiztonság javítását teszi szükségessé. Egy kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a kerékpáros és a gyalogos között sok a konfliktus, ezen biztosan javítani kell. Az is nagyon lényeges, hogy ne csak hasznos és biztonságos, hanem kényelmes is legyen a séta. A kényelmes közlekedés az az, amikor megfelelőek az útburkolatok, jó minőségűek a járdák, kevés és rövid a várakozási idő a zebráknál, nincsenek kerülőutak. A javaslatunk, hogy a gyalogos övezetek bővítését kell majd tovább folytatni a városban. Az utolsó feltétel pedig, hogy legyen érdekes a gyalogos közlekedés, aminek érdekében az építészeti környezet minősége és a zöldfelületek mennyisége fontos. Itt jó lehet például és segíthet egy faültetési program, ami jelenleg is zajlik a megyeszékhelyen. De van még egy szempont, ez pedig a tudatosítás, ez egy nagyon fontos lépés. Hiába kiváló az infrastruktúra, hogy ha az emberek mégsem választják a gyaloglást. Ezért is kell elmondanunk az embereknek, hogy miért jó, miért hasznos a gyaloglás a városnak és nekik is egyénileg

- így ismertette a programot Kézy Béla, CityWalk szakértő, a Megakom Tanácsadó Iroda ügyvezetője.

Ennek érdekében már szerveztek egy kísérleti gyalogosbarát programot, május közepén a belváros egyik fontos szakaszát lezárták 13 és 19 óra között, a helyszínen utcai pikniket és mindenféle zenei és kulturális programot szerveztek. Egy másik mód arra, hogy felhívják az emberek figyelmét az aktív közösségi közlekedési formákra, hogy új fajta információs táblákat helyeznek el a közeljövőben a város több pontján. 38 perc, 3625 lépés és 186 elégetett kalória - ennyit jelent egy gyalogosnak, ha a Vasútállomás és a megyei kórház közötti utat sétálva teszi meg.

Ez 440 grammal kevesebb szén-dioxid kibocsátás, mintha autóba ülne.

Ilyen adatokat tartalmaznak majd az útbaigazító táblák. A Vasútállomás a központi Kossuth-tér közötti szakaszon egy séta 26 percnyi időt, 2500 lépést, 128 elégetett kalóriát jelent, valamint 276 grammal kevesebb szén-dioxid kibocsátást. Ez a távolság kerékpárral mindössze 12 perc és 116 elégetett kalória. A nyíregyházi lakók 35 százaléka autóval, 23 százaléka közösségi közlekedéssel, 11 százaléka pedig kerékpárral közlekedik, így a gyalogosok aránya 31 százalék. Ez a projektben szereplő városok közül a második legjobb adat, de azért még bőven van mit javítani ezen.

Nyíregyházának stratégiai célja a fenntartható tömegközlekedés fejlesztése és megtartása hosszútávon, ennek több eleme van, nem véletlenül fejlesztjük a tömegközlekedést, buszokat vásároltunk, építjük az utakat, buszöblöket és csomópontot a vasútállomáson. Ennek célja, hogy meglegyenek a tömegközlekedési kapcsolatok és kényelmesen lehessen eljutni egyik helyről a másikba. De fontos elem az is, hogy elősegítsük és motiváljuk a helyieket arra, hogy ha tehetik, gyalogosan vagy kerékpárral közlekedjenek. Jelenleg is épül a kerékpárút Borbányán nyolc kilométer hosszú szakaszon és biztonságosabbá tesszük a gyalogátkelőhelyeket, fényjelzéssel világítjuk ki azokat. Az új fajta útbaigazító tábla megkönnyítheti a döntést, hogy érdemes buszra várni vagy autóba ülni a szűk belvárosba, vagy inkább válasszam a gyaloglást

- így vélekedik a programról Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.

Nyíregyháza közigazgatási határain belül jelenleg 63 kilométer hosszú a kerékpárút, ha az alpolgármester által említett beruházás elkészül, a biciklisek már több, mint 70 kilométeres távolságon tekerhetnek a megyeszékhelyen. Már egy újabb szakasz is előkészítés alatt van, ennek eredménye pedig az lesz, hogy évvégére 80 kilométer lesz a kerékpárút hosszúsága Nyíregyházán. A megyeszékhely és a kiemelt turisztikai desztináció, Tokaj között 2017-ben adták át a teljesen elkészült kerékpárutat, ami azóta is biciklizésre motiválja a helyieket, legutóbb május végén, a Bringa Pikniken több, mint ezren tekertek át Szabolcs megyéből Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe.