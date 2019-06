Nagy dobás a Mol-tól: hamarosan Debrecent is beveszi a Limo

A szolgáltatás fejlesztésével a tervezettnél gyorsabban haladt a Mol, ugyanakkor a kezdeti időszak gyerekbetegségei következtében az első éves eredmény elmaradt a várakozásainktól. A társaság célja, hogy a környező országok nagyvárosaiban is meg tudja honosítani a limózást, ezek közül leghamarabb Prága kerülhet sorra, Magyarországon pedig elsősorban a nagy diákvárosok, mint például Debrecen van rajta a térképen, de azt is vizsgálják, hogy hogyan lehetne a nyári szezonra a Balatont is becsatornázni a Limo-zónába, illetve a napon túli kölcsönzési lehetőséget elérhetővé tennék

- mondta el a portálnak Ratatics Péter, aki a Mol egyéb, újnak számító tevékenységeivel kapcsolatos terveiről is beszélt.

Arra a kérdésre, hogy mennyire jellemző, hogy az ügyfelek zónahatáron kívül is használják az autókat azt válaszolta Ratatics, hogy meglehetősen szoros korreláció tapasztalható a hétvégi jó idő és a Budapesten kívüli limózás között, például Szentendre vagy Etyek népszerűsége jelentősen megugrik ilyenkor mint úticél. Sőt, arra is látnak példát, hogy a limósok egymás között megosztják az arra vonatkozó információkat, hogy melyik gépjárműre meddig érvényes az autópálya-matrica. A Mol Pest megyei matricákat biztosít a szolgáltatás keretében, azonban ha valaki nagyobb távolságra tervez, akkor neki kell megvásárolnia a matricát. Ezt az igényt, illetve jelenséget szintén visszacsatolják a termékfejlesztésbe, már vizsgálják, azt is péládul, hogy hogyan tudnának több várost, esetleg a nyári szezonra a Balatont becsatornázni a Limo-zónába, illetve a napon túli kölcsönzési lehetőséget elérhetővé tenni, nem percdíjas elszámolásban. De kiemelte azt is, hogy külföldi és hazai városok is szerepelnek még a fejlesztési tervek között.

Célunk, hogy a környező országok nagyvárosaiban is meg tudjuk honosítani a limózást, leghamarabb Prága kerülhet sorra, Magyarországon pedig elsősorban a nagy diákvárosok, mint például Debrecen van rajta a térképünkön. Egy ilyen szolgáltatás gerincét az informatikai platform adja, amikor az már kialakult és stabilan működik, viszonylag kis belépési költséggel megoldható egy újabb város bekapcsolása.

- mondta Ratatics Péter.