Bárki számára elérhető panoráma: fantasztikus fejlesztés Esztergomban

A portál szerint a szakemberek végül úgy döntöttek, hogy a liftet a kincstár és a fölötte lévő Panoráma-terem közötti részben alakítják ki - itt van a most is használt csigalépcső is. A munkálatok már elkezdődtek, a jelen állás szerint augusztusban már át is adhatják a turista forgalomnak. A felvonóban kényelmesen el fog férni nyolc ember, de aki inkább lépcsőzne, az továbbra is felsétálhat az épület tetejére.