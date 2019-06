Hatalmas forgalom, rengeteg torlódás: erre figyelj, ha az M7-es autópályán közlekedsz

A magyarországi autópályákon a nyári hónapokban a legnagyobb a forgalom, köszönhetően az idegenforgalmi szezonnak. Nyáron az M7-es autópálya forgalma is nagyságrendekkel nagyobb, mint más hónapokban. Június közepétől augusztus végéig főleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométer/órára csökkenhet le a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény. Így akár 15-20 perccel is hosszabb lehet az út a Balatonig.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól körbehatárolható, hogy mely időszakokban használják a Balaton felé autózók az M7-es autópályát. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt a jelölt csúcsidőszakokban csak havaria, halaszthatatlan esetekben végez beavatkozásokat, egyébként az üzemeltetési és fenntartási munkákat is igyekeznek úgy ütemezni, hogy azok a lehetőségekhez mérten a lehető legkisebb mértékben zavarják a közlekedőket.

Az állami kezelésben lévő autópályákat üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért az alábbiakat javasolja a Balatonra igyekvőknek, hogy úticéljukat optimálisan és kiszámíthatóan érjék el: