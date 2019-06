Feltúrták a balatoni strandokat: rosszkor jött a felújítás

Nincs az a pr-es, önkormányzati, közbeszerzési vagy uniós pályázati bullshit, amivel meg lehetne magyarázni, miért az év legmelegebb időszakában, a nyári szezon elején kezdik el építeni Fonyódon a futópályát a környék egyik legnépszerűbb szabadstrandján

- írja posztjában a portál olvasója.

Egy másik olvasó kiderítette azt is, miért most történik a felújítás. Még március végén derült ki, hogy a Délnyugat-Balaton öt települése 1,4 milliárd forint támogatást nyert szabadstrandjai felújítására. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázata által megújul Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonlelle egy-egy partszakasza is. Ennek köszönhetően a felújítások végére a strandok és környékük sokkal modernebb és biztonságosabb lesz.

A baj csak az, hogy a nyári szezon már elkezdődött - ami viszont a tervezőket és kivitelezőket nem zavarja. Az eddigi tervek szerint június vége a befejezési határidő, de Fonyódon például már most látszik, hogy nem fognak végezni a tervetett időpontra.