Hatalmas károkat okozott a vihar: autók merültek el a vízben

Ahogy a portál is írta, a Széchenyi körút kapujában lévő aluljáró annyira telítődött, hogy több autó is elmerült. Szolnokon a Gárdonyi Géza utcát is elárasztotta a víz, de hasonló károkról számoltak be a Tallinn városrészből, Kunszentmártonból, de betört az esővíz a szolnoki vasútállomás aluljárójába is.

Narancssárga, az az másodfokú riasztást adott ki felhőszakadásra Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Országos Meteorológiai Szolgálat, ami azt jelenti, hogy intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Később tették közzé az információt, miszerint 24 óra leforgása alatt 62 mm csapadék esett Szolnokon. Hozzáfűzték, többfelé egy havi csapadék zúdult le rövid idő alatt.

A hírportált eközben a Katasztrófavédelem is tájékoztatta a legfrissebb történésekről, miszerint kigyulladt egy hodály Tiszasas külterületén, melynek következtében megsemmisült a mintegy négyszázötven négyzetméteres épület tetőszerkezetének nagy része. A kunszentmártoni és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat. Baleset történt emellett a 4-es főút szajoli szakaszán baleset történt, áll a forgalom Debrecen irányába. Szintén a 4-es főúton, Szajol közelében kigyulladt egy kisteherautó. A jármű motortere, az utastere és a raktere is égett. A lángokat eloltották a szolnoki hivatásos tűzoltók.

A megyei rendőr-főkapitányság sajtóügylete arról tájékoztatott, hogy a vihar következtében egy villanyoszlop az útra dőlt, annak eltávolításáig félpályás útlezárás van az érintett szakaszon. A legfrissebb információk szerint a szolnoki József Attila út és a Nagy Imre krt. kereszteződésében a forgalomirányító lámpák egy része nem működik, csak a gyalogosok lámpái üzemelnek.