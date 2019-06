Ezzel robognak majd Pécs utcáin: bevették a várost az új járművek

A blinkee.city állomás nélküli elektromosrobogó-megosztó rendszer 2017-ben indult el Lengyelországban, és akkora sikert aratott, hogy 2018-ban már 3 újabb országban vezették be: Magyarországon, Horvátországban, és Spanyolországban. A blinkee.city szolgáltatásnak a tavalyi indulás óta már közel 22 000 regisztrált felhasználója van Budapesten, leginkább a 20-35 év közötti fiatalok bérelnek telefonos alkalmazáson keresztül elektromos robogókat. A rendszeres blinkeezők száma az indulás óta dinamikusan nő. Budapest után Pécs az első vidéki város, ahol elérhetők a blinkee.city robogói.

Hiszünk abban, hogy egy innovatív energiacég számára elengedhetetlen, hogy úgy végezze tevékenységét, hogy közben egy élhetőbb holnapért is tesz, tiszteli a jövőt és a jövő generációit. A blinkee.city környezetkímélő, fenntartható és mindemellett fantasztikus élmény használni – ezért elkötelezett támogatói vagyunk a közösségi robogómegosztó-rendszernek. Zöld értékei mellett a robogók remekül illeszkednek a város mediterrán hangulatához is, bízom benne, hogy a pécsiek és az idelátogatók is örömmel használják majd

– mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának tagja. A robogóval Pécsen belül szabadon közlekedhetnek a felhasználók, a városon belül kijelölt zónában pedig bárhol le is állíthatják. A rendszer a parkolási problémákra is megoldást nyújt, ráadásul a domborzati adottságokat figyelembe véve is kényelmes alternatíva. Az idelátogatók és a pécsiek mellett számítanak a városban tanuló egyetemistákra is, hiszen az egyetemi karok egymástól viszonylag távol helyezkednek el, így akár az épületek és a könyvtár között is ideális megoldást jelenthetnek a közlekedésre az elektromos robogók. A zónahatárokat is az alapján jelölték ki, hogy mely irányvonalak között ingáznak sokat a hallgatók.

Boldogok vagyunk, hogy ilyen népszerű a szolgáltatásunk és egyre többen szeretik a blinkeet. Egy évvel az indulás után Budapesten jelentős zóna- és flottabővítésre volt szükség, mostantól pedig a pécsiek és az idelátogatók is igénybe tudják venni az elektromos robogókat. Szeretnénk minél szélesebb körben elterjeszteni ezt az élményt adó közlekedési formát

– tette hozzá Varsányi Tamás, a Blinkee.city Kft. ügyvezető igazgatója.

Büszkék vagyunk rá, hogy Budapest után elsőként a pécsiek használhatják a 100%-ban elektromos robogókat. Pécs városa élen jár a zöld projektekben. A blinkee.city és a napokban indult e-közbringa rendszer mind olyan projektek, amelyek egybeesnek a város elképzeléseivel, hogy Pécs 2022-ben Európa Zöld Fővárosa lehessen. Köztudott, hogy az év meghatározott napjain Pécs az ország legszennyezettebb városai közé tartozik a levegő minőségének tekintetében. Célunk, hogy Pécs minél élhetőbb város legyen nem megfeledkezve arról, hogy úgy kell továbbadnunk városunkat gyermekeinknek, ahogy azt elődeinktől megörököltük.

- mondta Dr. Őri László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kulcsnélküli közösségi elektromosrobogó-megosztó rendszer mobilalkalmazáson keresztül kezelhető. A felhasználó regisztrációt követően az applikáció térképének segítségével tudja kiválasztani a legközelebbi elérhető járművet. A szolgáltatás használatához nem szükséges egy előre feltöltött pénzügyi keret, mivel a fizetés percdíj alapú. A robogókat bárki vezetheti, aki elmúlt 16 éves és 6 hónapnál régebbi, legalább AM kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.

A segédmotoros kerékpár kategóriába tartozó blinkee.city elektromos robogók 3,1 KW motorteljesítményükkel és 35 Ah teljesítményű akkumulátoraikkal akár 60-70 km megtételére is alkalmasak. A járművek akkumulátorainak töltöttségét folyamatosan ellenőrzik a blinkee.city szakemberei, és cserélik azokat, amelyek feltöltésre szorulnak. Természetesen a gondtalan vezetés mellett a biztonság a legfontosabb, így a járműveken kötelező a bukósisak viselete, amely az egyszer használatos higiéniai fejkendők mellett a robogók alapfelszereltségéhez tartozik.

Az E.ON már több éve nyújt e-közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, nemcsak töltőket értékesít, hanem gondoskodik a kivitelezésről és biztosítja a folyamatos üzemeltetést is. A blinkee.city elektromos robogó-megosztó szolgáltatás támogatása jelentős lépés volt az elektromos közlekedésre ösztönző úton, emellett az energiavállalat elektromos autó flotta szolgáltatást is nyújt.