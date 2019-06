Így spórolhatsz tízezreket a nyaralás alatt: ezt minden magyarnak tudnia kell

Vége az iskolának, itt a kánikula, hivatalosan is megérkezett a nyár: ez azt jelenti, hogy magyarok tömegei indulnak útra a hazai és külföldi nyaralóhelyekre, hogy kipihenjék az év fáradalmait. A magyarok többsége, 62 százaléka tervezi, hogy idén nyaralni megy. Egy friss kutatás szerint a legtöbben, a magyarok mintegy 32 százaléka belföldi nyaralást tervez, 26 százalék pedig külföldi célpontra utazik. A megkérdezettek 4 százaléka külföldre és belföldre is tervez nyaralást. Hazánkban továbbra is a Balaton e legnépszerűbb célpont, ahova a magyarok 21 százaléka tervez kikapcsolódást.

Sokan azt gondolják, hogy egy nyaralás elképesztő összegeket vesz ki a családi kasszából, pedig az az igazság, hogy kevesebb pénzből is ugyan olyan jó nyaralás lehet összehozni. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy min tudsz spórolni, ha eddig még nem jött össze a nyaralásra szánt összeg, de mégis el szeretnél menni nyaralni, a HelloVidék pedig most összeszedte azokat a legfontosabb alapszabályokat, amelyek abban segítenek, hogy a nyaralás alatt se költs el csillagászati összegeket. Lássuk csak, min tudsz spórolni a nyaralás alatt!

Tervezz költségvetést!

Persze nem kell mindent fillért felírnod, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy mi a nyaralásra szánt keret és miből kell gazdálkodni. Bánhatja a pénztárcád, ha két kézzel szórod a pénzt a nyaralás alatt: a vakáció boldog perceit könnyen elfeledtetheti a nyaralás utáni kétségbeesés.

Több módja is van annak, hogy összeállítsd a költségvetést. Az a legegyszerűbb, ha összeszámolod a fix költségeket (szállás, utazás, biztosítás), majd a „költőpénz” felső határát minden napra meghatározod. Persze nem kell minden nap tartani magadat a tervhez, ha az egyik nap kicsit többet költesz, a másik nap tudod kompenzálni. Fontos, hogy a költségvetés reális legyen és ne legyen túl szűkös, mivel ha a nyaralóhelyen azzal szembesülsz, hogy egy fagyit sem vehetsz meg magadnak, akkor könnyen stresszessé válhat a nyaralás - és talán át is billent abba az irányba, hogy a sutba dobod a költségvetésedet.

Sok kicsi sokra megy

Tudjuk, hogy nehéz, de a nyaralás alatt sem szabad elcsábulni mindennek. Gondold át, hogy valóban szükséged van-e egy újabb ajándéktárgyra, vagy csak a polcon fog porosodni évekig anélkül, hogy ránéznél bármikor is. Nyaralás alatt sokszor át lehet esni a ló másik oldalára: olyanokat is megveszünk, ami normál esetben nem kerülne bele a bevásárlókosárba.

Azt is érdemes átgondolni, hogy tényleg szükséges-e minden rokonnak vinni ajándékot. Bár kedves gesztus, könnyen nagy anyagi teherbe verhetjük magunkat, ha nagy értékű ajándékokat vásárolunk és olyan családtagnak is viszünk valami apróságot, akivel még a kapcsolatot sem tartjuk.

Ahhoz, hogy tudd tartani az előzetesen megszabott költségvetésedet, nyomon kell követned a kiadásaidat. Erre jó megoldás lehet, ha elteszed a blokkot minden vásárlás után, vagy lecsekkolod a banki sms-eseket a nap végén. Nem kell forintra pontosan meghatározni, mennyit költöttél, a lényeg az arányokon van!

Így spórolj az úton!

Nem mindegy, mikor utazol

Ha még nincs meg az időpont, akkor érdemes szem előtt tartani azt, hogy a legforgalmasabb – és egyben a legdrágább – időszak az a július vége-augusztus eleje. A jó hír az, hogy az elő- és utószezonban sokkal kedvezőbb árakkal várják a turistákat, valamint a strandokon nem áll fenn az a veszély, hogy nem találsz egy talpalatnyi helyet sem, ahova letelepedhetnél. Az iskolakezdés miatt augusztus végén és szeptemberben már kiürülnek a nyaralóhelyek, az idő azonban még mindig szuper.

Nem mindegy, mivel utazol

Hiába van autód, az is lehet, hogy jobban megéri vonattal, busszal vagy repülőgéppel utazni. Számold ki, hogy mivel járnál a legjobban!

Pillants rá a gumiabroncs nyomására!

Ha mégis az autót választod, akkor győződj meg róla, hogy a gumiabroncsok elegendő levegőt tartalmaznak, ugyanis a nem megfelelő nyomás is megdobhatja az üzemanyagköltségeket. Az is fontos , hogyha az autó megpakolt állapotban van, akkor szintén többet fogyaszt, ezért ne vidd el a teljes ruhatáradat – csak azt, ami szükséges!

Csomagolj ebédet!

Az útra nem árt vinni némi szendvicset vagy rágcsálnivalót, ugyanis ha egy méregdrága benzinkúton vásárolsz ételt, az jócskán megdobhatja a költségvetésedet. És persze ha kopogó szemekkel szabadulsz be egy boltba, akkor hajlamos lehetsz többet vásárolni, mint amennyire szükséged van. Éppen ezért nem árt szem előtt tartani, hogyha viszel magaddal ételt, akkor akár egy teljes étkezés költségét kiválthatod, sőt, forgalmi dugó esetén pedig életmentő is lehet a csomagolt étel és ital.

Ne hajts gyorsan!

Bár triviálisnak hangzik, nagyon fontos, hogy betartsuk a közlekedési előírásokat, ugyanis 30 ezer forintos csekk nem jön jól a nyaralás után. Ügyelj arra, hogy a biztonsági övek is be legyenek kötve, ugyanis az új szupertraffipaxok már azt is nézik!

Kerüld a fizetős utakat!

Sokat spórolhatsz, ha elkerülöd az autópályákat – különösen külföldön. A kapus megoldás sokat dobhat az úti költségen, de nem árt kiszámolni, hogyha hosszabb a kerülőút, akkor az útdíjakon nyert összeget plusz benzinköltség formájában testet ölthet-e.

Nézd meg előre, hol van töltőállomás!

Kellemetlen lehet, ha üresedő benzintankkal kényszerülsz arra, hogy töltőállomást keress – főleg, ha még extra kerülőt is be kell iktatnod emiatt az utazásba. Vannak már olyan alkalmazások, amelyeken könnyedén megnézheted a töltőállomások elhelyezkedését és az árakat is össze tudod hasonlítani. Valószínűleg nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a különféle benzinkutak között elképesztő különbségek lehetnek árak terén: akár 50 forintot is spórolhatsz egy liter benzinen, ha jól tájékozódsz.

Utazz éjszaka!

Ha nem autóval utazol, akkor busszal és vonattal is van lehetőséged arra, hogy éjszaka utazz. A MÁV egyre több országba indít éjszakai járatokat, és bár az utazási költségen így nem spórolsz, egy-két éjszaka szállásköltségét meg tudod takarítani.

Így spórolj a nyaralás alatt!

Keress ingyenes programokat!

Tudtad például, hogy ha jól időzítesz, akkor olyan napokat is elcsíphetsz a nyaralásod alatt, amikor ingyen lehet múzeumba menni? Sőt, nem csak a múzeumok lehetnek ingyenesek: fesztiválok és koncertek sora nyújt ingyenes szórakozási lehetőséget, de a hagyományos helyi ünnepek is nagyon jó hangulatban szoktak telni. Arra azonban figyelj, hogy a kirakodóvásárban könnyen megrövidíthetnek: ha nagyon kell az a kürtős kalács, akkor járd végig a sort, ugyanis lehet, hogy egy frekventáltabb helyen található árus dupla annyiért adja a portékáját.

Sétálj!

Szervezd meg a saját kirándulásodat! Nagyon sok város sétával is bejárható, így nem kell súlyos pénzeket költened taxira vagy a helyi közlekedésre. A kerékpárbérlés is nagyon jó áron van, és így ráadásul kevésbé károsítod a környezeted.

Ebédelj, ne vacsorázz!

Elképzelhetetlen, hogy a vakáció alatt elkerüld az éttermeket, ugyanis szinte kötelezőnek érezzük, hogy megkóstoljuk a helyi ízeket. Az a helyzet, hogy a vacsora általában mindig drágább, mint az ebéd: ebédidőben sok helyen kínálnak menüt, amivel fele annyiból ehetjük magunkat degeszre.

Keresd az eldugott helyeket!

A nagy nevezetességektől néhány utcára fekvő éttermek és kávézók mindig olcsóbbak, mint azok, amelyek közvetlenül a látnivalók környékén helyezkednek el. Egy néhány perces sétával sokat könnyíthetsz a számládon, akár fele, vagy harmad annyiból is kijöhetsz!

Legyél önellátó!

Nem kell ahhoz atomfizikusnak lenni, hogy lássuk azt, hogy a főzés sokkal olcsóbb, mintha minden nap étteremben ennél. Amennyiben olyan apartmanban van a szállásod, ahol van konyha, érdemes összedobni olykor-olykor a reggeli kávét, reggelit, ebédet és vacsorát: hidd el, a pénztárcád meg fogja hálálni!

Ne foszd ki a minibárt!

A nyaralás alatt az egyik legfontosabb szabály, hogy ne csábulj el a minibár látványától, ugyanis a végén tetemes összeggel terhelheti meg a pénztárcádat. A minibárban található italok ára évek óta emelkedik, és sokkal jobban jársz, ha inkább egy közeli közértben veszed meg ugyan azt.

Ha tudsz, vigyél alapélelmiszereket!

Ne csak az útra, hanem az utazásra is érdemes felkészülni néhány alapélelmiszerrel. Nyilvánvaló, hogy a főzés olcsóbb, mintha minden nap étteremben ennél, azonban a nyaralóhelyeken a só, bors, teafilter stb. is jóval drágábbak lehetnek, mint otthon. Mivel Magyarországon és a legtöbb Európai országban iható a csapvíz, azzal is sokat spórolhatsz, ha nem veszel palackos ásványvizet, hanem csapvizet iszol, ezzel még a környezetet sem terheled meg.

